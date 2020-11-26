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الصين: الاقتصاد سيعود في 2021


توقع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أن يعود النشاط الاقتصادي في الصين الى نطاق معقول العام القادم، بعد تداعيات جائحة كورونا على نمو الناتج المحلي الاجمالي في 2020. وأبلغ لي مؤتمرا صحافياً مع قادة ست منظمات اقتصادية ومالية دولية رئيسية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، «اقتصاد الصين هذا العام يمكنه تحقيق نمو ايجابي، ونتوقع العام القادم أن يكون بوسع العمليات الاقتصادية العودة الى نطاق معقول.» وأضاف لي «سنواصل زيادة الانفتاح، ومن المؤكد ألا نستهدف فائضا تجاريا،» مشددا على أن الصين ستولي نفس الاهتمام بكل من الواردات والصادرات وأنها تريد تحقيق توازن تجاري.


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