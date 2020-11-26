«إسلاميك فاينانس»: الكويت رائدة في الاقتصاد الإسلامي

مال وأعمال

اكدت مجلة (اسلاميك فاينانس نيوز) ومقرها كوالالمبور أن الكويت هي سوق مهم للتمويل الاسلامي وتستعد لأن تكون لديها صناعة تمويل شرعية متنامية مع التطورات الأخيرة في سوق المالية الاسلامية مفيدة بأن الكويت تعد خامس دولة رائدة في تطوير الاقتصاد الاسلامي العالمي وفقا لتقرير مجلس صناعة الخدمات المالية الاسلامية لعام 2019.

وقالت المجلة في المنشور الخاص الصادر مع عددها الـ43 ان الكويت كدولة رائدة في مجال المالية الاسلامية وتحديدا في قطاعي التمويل الاسلامي والتكافل مستعرضا التكامل السلس للمنتجات المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.

وأبرزت التقدم الذي تم احرازه في العام الماضي بالكويت والذي مهد الطريق لنموها كدولة رائدة في صناعة التمويل الاسلامي بما في ذلك أحدث التطورات في تعديل قانون الدين العام حيث أشارت المجلة أنه في حال تم اقراره فمن المحتمل أن يكون ذلك اشارة الى اصدار أول صكوك سيادية في البلاد.

وتطرقت الى الدعم القوي الذي تلقاها صناعة المالية والمصرفية الاسلامية من قبل هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالبنية التحتية القانونية لتسهيل الأنشطة المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.

ولفتت الى أن هيئة أسواق المال أصدرت في عام 2015 لوائح تنظيمية لاصدار الصكوك والتي أوضحت هيكلة وحوكمة الاصدارات مضيفة أنه في عام 2019 أصدر بنك الكويت المركزي لوائح رقابة شرعية شاملة كما تم الاعلان عن خطط لاطلاق شهادة المدققين الشرعيين

. وذكرت أنه في فبراير الماضي من العام الجاري 2020 صوت مجلس الأمة الكويتي بالاجماع لصالح انشاء هيئة رقابة شرعية من قبل بنك الكويت المركزي لتنظيم قطاعي المصارف الاسلامية والتمويل الاسلامي في البلاد.

وأشارت المجلة الى أن صناعة ادارة الأصول الاسلامية في الكويت تتميز بالحيوية حيث يوجد في سجل بنك الكويت المركزي ما لا يقل عن 12 صندوقا متوافقا مع احكام الشريعة الاسلامية من بين أكثر من 50 صندوقا في الكويت.

وتطرقت الى سوق الصكوك الاسلامية الكويتي والذي شهد نشاطا كبيرا خلال العام الماضي ولا سيما من جانب بنك الكويت الدولي وبنك وربة وبنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي وشركة (ايكويت) للبتروكيماويات ومجموعة (جي اف اتش) المالية.

وأفادت بأن قطاع التكافل الذي يخضع لرقابة وزارة التجارة والصناعة بموجب قانون التأمين مفيدة أنه في عام 2017 استحوذ قطاع التكافل في الكويت على 22?1 في المائة من اجمالي أقساط قطاع التأمين.

ولفتت المجلة الى أن هناك خمسة بنوك اسلامية في الكويت وهي بنك الكويت الدولي وبيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان وبنك وربة و(البنك الأهلي المتحد - الكويت) اضافة الى فروع لمصارف اسلامية خليجية كمصرف الراجحي السعودي.

كما أسردت تقريرا خاصا ببنك وربة الذي يعد أول مؤسسة مالية كويتية تصدر صكوكا مقومة بالدينار مفيدة بأن البنك أصدر في 17 يونيو 2020 تسهيلات أولية غير مضمونة بقيمة 150 مليون دينار (486?03 مليون دولار).

كما قامت المجلة بتغطية شاملة للمنتدى الافتراضي الخاص بالكويت والذي نظمته خلال يومي 19 و20 أكتوبر الماضي بعنوان «الكويت على الهواء مباشرة» حيث استعرضت المجلة مناقشات خبراء محليين ودوليين في المصارف الاسلامية.

وناقش المنتدى فرص ازدهار التمويل الاسلامي في الكويت مع التغيير الواقع في العالم وكيفية استجابة صناعة الصيرفة الاسلامية والتمويل والاستثمار لهذه التغييرات ومدى امكانية التمويل الاسلامي في الكويت استغلال الفرص المتاحة.

