الشيتان: متغيرات اقتصادية تحيط بـ«كومسيك»

مال وأعمال

انطلقت امس أعمال الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، برئاسة رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك رجب طيب أردوغان، حيث ترأس وزير المالية براك علي الشيتان وفد الكويت المشارك ، وحضر الاجتماع كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، والوزراء رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، بالاضافة الى رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات الاقتصادية العالمية المرتبطة بفيروس كوفيد 19 وخاصة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، كما تم رفع التوصيات التي أعدت من قبل كبار الموظفين في اجتماعهم التحضيري للاجتماع الوزاري الذي انعقد خلال يومي 18 و19 نوفمبر 2020، وتم اعتماد تقارير فرق العمل الخاصة بالقطاعات التالية (التجارة - النقل والاتصالات - الزراعة - السياحة - التعاون المالي - الفقر) التابع للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، والآثار الاقتصادية جراء كوفيد 19 على الدول الاسلامية.

وألقى وزير المالية براك الشيتان رئيس المجموعة العربية خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للكومسيك كلمته قائلا «إن الدول العربية تأثرت بجائحة كوفيد 19 بشكل كبير وخاصة قطاع السياحة والنقل الجوي، وأن دور منظمة التعاون الاسلامي ممثلة باللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) يكمن في التنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية لتبادل الخبرات لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19، واننا نجتمع اليوم في ظل متغيرات عالمية متسارعة بسبب هذه الجائحة، حيث حمل هذا العام نوعا جديدا من التحديات الاقتصادية وهو تحدي مواجهة أزمة صحية والتي تختلف في طبيعتها عن الأزمات السابقة التي واجهها الاقتصاد من حيث شدة الأثر وسرعة انتقال العدوى وعدم القدرة على الحد من انتشارها مما تسبب بتأثر الاقتصاد بصورة أكبر من الأزمة المالية السابقة في عام 2008».

واستكمل قائلا «ان الكومسيك أصبحت محفلا يتبادل فيه الوزراء تجارب دولهم وخبراتهم حول جميع القضايا الدولية والاقليمية، ونحن نؤكد بأن الكويت انطلاقا من اهتمامها بدعم العمل الاسلامي المشترك، ستقدم ما في وسعها لدعم الأجهزة المتخصصة وتقديم العون لها للقيام بالدور والأنشطة المطلوبة».

ومن الجدير بالذكر فانه تم خلال الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الاسلامي (الكومسيك) انتخاب دولة الكويت كرئيس للمجموعة العربية في الكومسيك لمدة 3 سنوات.

