«المعامل».. أقل الأسعار بمناقصة لـ«نفط الكويت»

مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات عن تقديمها أقل الأسعار في مناقصة تابعة لشركة نفط الكويت برقم (RFP-2045898)، بقيمة تُقدر بحوالي 2.95 مليون دينار، ومدة انجاز 66 شهرا.

وقالت «المعامل» في بيان للبورصة ، ان المناقصة عبارة عن مشروع خدمات الصرف، المجاري ومحطات المعالجة في مناطق عمليات شركة نفط الكويت في شمال البلاد.

وأوضحت الشركة أنها لم تتلقَ أي كتاب رسمي بخصوص المناقصة المُشار اليها، مؤكدة أنها ستقوم باخطار هيئة أسواق المال وبورصة الكويت بأي مستجدات في هذا الشأن.

وأعلنت «المعامل» في منتصف شهر نوفمبر الحالي، عن تقديم الشركة أقل الأسعار في مناقصة تابعة لـ«نفط الكويت» أيضا، لكنها تتعلق بمشروع شمال الكويت للحفر والنقل، والمعالجة لاعادة تأهيل تربة الكويت في المنطقة الشمالية.

