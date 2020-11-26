«برقان» لإصدار أوراق مالية رأسمالية

مال وأعمال

تقدم بنك برقان بطلب الى بنك الكويت المركزي للحصول على موافقة الأخير بأن يصدر «برقان» أوراقا مالية رأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال (سندات جديدة).

وقال «برقان» في بيان للبورصة ان السندات بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار، مستحقة بعد 11 سنة وقابلة للاسترداد المبكر بعد 6 سنوات من تاريخ اصدارها.

وأوضح «برقان» أن التنفيذ الناجح لاصدار السندات الجديدة سيساعد على دعم متطلبات رأس المال والسيولة طويلة الأجل لدى البنك.

كان البنك قد حصل على موافقة هيئة أسواق المال على ما ورد في نشرة الاكتتاب المعدة لاصدار سندات جديدة بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار.

