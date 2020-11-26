%73 من المستهلكين بالشرق الأوسط يتسوقون عبر الإنترنت

مال وأعمال

كشفت دراسة أجرتها ماستركارد عن نمو سريع في التسوق عبر الانترنت، حيث يتسوق حوالي ثلاثة من كل أربعة مستهلكين (73%) في الشرق الأوسط وافريقيا عبر الانترنت مقارنة بالفترة التي سبقت تفشي الوباء.

وسجلت مجالات رفع سعة باقات البيانات والملابس والبقالة والخدمات المصرفية وخدمات الرعاية الصحية أعلى زيادة في نشاط التسوق عبر الانترنت. وأشار أكثر من 70% من المستهلكين في الشرق الأوسط وافريقيا بأنهم يستخدمون الانترنت بشكل أكبر لرفع سعة باقات البيانات، والملابس (63%)، بينما قال أكثر من 52% أنهم قاموا بشراء البقالة عبر الانترنت.

وبما أن التجارة الالكترونية أصبحت جزءا من حياتنا اليومية، يقوم المستهلكون بنقل جوانب أخرى من ادارتهم المالية الى المنصات الرقمية، حيث أكد 66% من المشاركين بأنهم بدأوا بالفعل في استخدام الخدمات المصرفية، و56% بادارة احتياجاتهم المصرفية عبر الانترنت.

وكشفت الدراسة أيضا عن تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي على عادات الانفاق لدى المستهلكين، حيث قال 70% 59% من المشاركين بأنهم وجدوا بائعين جدداً عبر فيسبوك وانستغرام على التوالي.

وتعمل ماستركارد عن كثب مع الشركات والمؤسسات المالية وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل تطوير مجال المدفوعات الرقمية في الكويت. وجاء الوباء ليشدد على ضرورة الاستمرار في تطوير تجربة دفع آمنة للعملاء. ومن الواضح بأن القدرة على الاستجابة لتوقعات المستهلكين سريعة التغيير تمثل أولوية لنجاح الأعمال، سواء من خلال توفير تجربة دفع بسيطة عبر الانترنت أو الدفع ضمن المتجر من دون تلامس.

وبالتوازي مع زيادة التسوق من المنزل، ارتفع الطلب على خدمات الترفيه عبر الانترنت، حيث استثمر 72% من المشاركين لشراء اشتراكات في منصات الترفيه وعروض الـ «ستاند أب كوميدي» عبر الانترنت، بينما ينفق ما يزيد على خمسة من كل عشرة أشخاص في الألعاب (55%) والحفلات الموسيقية عبر الانترنت (54%).

