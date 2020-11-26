العجمي: الانتهاء من مشروع الوقود البيئي منتصف 2021

مال وأعمال

كشف نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية عبد الله فهد العجمي أن منتصف العام المقبل سيشهد الانتهاء من مشروع الوقود البيئي الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التنموية في البلاد.

وأضاف على هامش افتتاح تشغيل وحدة تقطير النفط الخام رقم 111 والتي تأتي ضمن المرحلة الثالثة من العمل في المشروع أن الطاقة الاستيعابية القصوى للوحدة تصل 264,000 برميل في اليوم، لافتاً الى أنها تتعام لمع منتجات غاز النفط المسال، النافثا، الكيروسين، الديزل الخفيف، الديزل الثقيل، زيت الوقود الثقيل.

وأشار الى أن نسبة الصرف على المشروع في مصفاة ميناء عبد الله بلغت 1.066 مليار دينار، بنسبة 35.61% متوقعاً صرف 1.316 مليار دينار اضافية من القيمة الاجمالية المخصصة للمشروع والبالغة 3.696 مليار دينار.

وفيما يتعلق بالمشروع قال العجمي أن المشروع يهدف الى تطوير وتوسيع مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي ودعم ربطهما ليصبحا مجمعاً تكريرياً متكاملاً، من حيث تحويل زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي العالي الى منتجات بترولية عالية الجودة ذات محتوى كبريتي منخفض.

وزاد أن الشركة تعمل على الايفاء بمتطلبات الأسواق العالمية والمحلية من المنتجات البترولية المختلفة، وتلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق العالمية من المنتجات البترولية وذلك وفقاً للكميات والمواصفات العالمية الأكثر تشددا من الناحية البيئية، مؤكداً على أن الشركة تعمل على الارتقاء بكل من الأداء الفني والاقتصادي لزيادة القدرة التنافسية. وبين ان المشروع حقق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية في المصافي المحلية مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحلية من الطاقة، اضافة الى تحقيق أقصى قدر من التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات محلياً، وتحقيق أعلى عائد تكرير ممكن مع المحافظة على أعلى المقاييس لكل من الأداء البيئي ومستويات السلامة، لافتاً الى أن المشروع خلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية وشجع على التنمية الاقتصادية المحلية.

أبرز التحديات

وعن أبرز التحديات التي واجهت المشروع أثناء جائحة كورونا قال العجمي ان المشروع لم يتوقف العمل في مشروع الوقود البيئي خلال جائحة كورونا المستجد، لافتاً الى أنه تم العمل على اصدار (عدد 1200) تصريح عدم تعرض لجميع موظفي المشروع وعمالة المقاولين وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية لتسهيل العمل أثناء فرض حظر التجوال.

وأشار الى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية لاستقدام موردي المعدات ومرخصي الوحدات وذلك لتشغيل الوحدات، كما تم التنسيق وتشكيل فريق مشترك بين ادارة المشروع ووزارة الداخلية لاصدار وتمديد سمات دخول لدولة الكويت لعمالة موردي المعدات ومرخصي الوحدات بالمشروع وحتى يومنا هذا تم اصدار (عدد 476 ) سمة دخول.

الأكبر من نوعها

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله في الشركة المهندسة وضحة الخطيب انه يسرني في هذه المناسبة البالغة الأهمية بالنسبة لشركة البترول الوطنية الكويتية، والقطاع النفطي الكويتي بشكل عام، والتي نعلن بها رسمياً عن تشغيل وحدة تقطير النفط الخام رقم 111. وأضافت تعد هذه الوحدة الأكبر من نوعها على مستوى الكويت، اذ تبلغ طاقتها التكريرية 264 ألف برميل يومياً، وهو ما سيؤدي الى زيادة الطاقة التكريرية الاجمالية لمصفاة ميناء عبدالله من 270 ألف برميل، الى 454 ألف برميل يومياً، وبذلك فانها تمثل البوابة الرئيسية لمشروع الوقود البيئي في المصفاة، والذي يشكل بدوره نقلة نوعية كبيرة لصناعة تكرير النفط في البلاد.

وعبر تشغيل الوحدة رقم 111 فان «البترول الوطنية» تؤكد أنها تسير بثبات نحو تنفيذ التوجهات الرئيسية لاستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية، والهادفة الى رفع الطاقة التكريرية للقطاع والتي قد تصل الى نحو 1.6 مليون برميل يومياً، مع تحسين جودة منتجاتنا من المشتقات النفطية، لتتوافق مع المتطلبات والاشتراطات العالمية المتطورة، وهو ما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام هذه المنتجات، وبالتالي تعزيز مكانة دولة الكويت كاحدى أهم الدول المنتجة للنفط على مستوى العالم.

وتابعت: نفخر كثيراً بأن مصفاة ميناء عبدالله تمكنت بنجاح من تشغيل هذه الوحدة، وذلك رغم الظروف الاستثنائية التي نعيشها ويعيشها العالم أجمع، والناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، ونفخر أكثر بأن فرق العمل في المصفاة أظهرت درجة عالية من الكفاءة والقدرة على صناعة هذا النجاح، بعد أن توجت جهودها المخلصة والجبارة بالوصول الى هذا اليوم التاريخي، بعد عمليات تجهيز دامت لأكثر من عامين، تم خلالها اختبار وتشغيل مجموعة من الأنظمة والوحدات المساندة اللازمة لبدء التشغيل الكلي الآمن لهذه الوحدة.

كفاءة وإخلاص

ونوهت «بالدور المهم والأساسي الذي بذلته كوادرنا الوطنية، التي تجاوزت الصعاب، وتعاملت بكفاءة واخلاص مع هذا الظرف الطارئ، ونجحت باقتدار في سد النقص في أعداد العمالة الوافدة الذي تسببت به هذه الجائحة، ثم توجت جهودها بتشغيل وتجهيز ما يزيد عن 11 مصنعاً ونظاماً، كان لابد من تشغيلها كمقدمة لتشغيل الوحدة رقم 111».

وأوضحت ان لقد تطلب انجاز هذا العمل الضخم بذل الكثير من الجهود من قبل كوادرنا الوطنية المتميزة، فقد شارك في تشغيل وتجهيز الوحدات ما يقارب 400 موظفا وموظفة من مختلف الدوائر، مع تخطيط دقيق من دائرة الخدمات الفنية، ورقابة من دائرة ضمان الجودة، وبالتنسيق مع دائرة عمليات مصفاة ميناء عبدالله، وتجهيز معدات وآلات وخطوط من دائرة الصيانة، ومراعاة معايير السلامة ومراقبة البيئة من قِبل دائرة الصحة والسلامة والبيئة، كما اعتمدت المصفاة أحدث التقنيات في تشغيل الوحدة، واستخدمت الكاميرات الحرارية.

