البورصة تشارك باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

مال وأعمال

أعلنت بورصة الكويت عن مشاركتها لمبادرة الأمم المتحدة في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك بهدف رفع وعي المجتمع حول الدور المحوري الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتمكين المرأة وتعزيز حقوقها ومكانتها والتعريف بدورها الحيوي في العملية التنموية.

أسفرت جائحة فايروس كورونا المستجد عن تفاقم عوامل الخطر الرئيسة للعنف ضد النساء والفتيات، مثل البطالة وانعدام الأمن الاقتصادي واغلاق المدارس. ولمواجهة هذه التداعيات، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حملة «اتحدوا لانهاء العنف ضد المرأة بحلول عام 2030» والتي تهدف الى زيادة التحركات الدولية لرفع مستوى الوعي وحشد جهود المناصرة وتبادل المعرفة والابتكارات.

وتعد الحملة مبادرة عالمية بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة وادارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ويحتفى بها في جميع أنحاء العالم ابتداء من 25 نوفمبر، والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتختتم في 10 ديسمبر، والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الانسان. وقد عمدت البورصة الى اضاءة مبناها باللون البرتقالي مشاركة منها في هذه المناسبة، وذلك للمساهمة في رفع الوعي العام بأضرار العنف بجميع أشكاله على النساء والفتيات.

تعليقا على مشاركة بورصة الكويت بمبادرة الأمم المتحدة السامية، أوضح ناصر السنعوسي، رئيس ادارة التسويق والاتصال في بورصة الكويت: « يجتمع العالم من خلال حملة الـ16 يوم للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، وبورصة الكويت فخورة بالانضمام هذا العام لمناصرة الجهود المبذولة للحد منه. فالهدف من المشاركة في المبادرة العالمية هو تسليط الضوء على الأهمية البالغة لحماية المرأة والفتيات بشكلٍ عام من كافة أشكال العنف، والعمل على تمكينهن وحماية حقوقهن، كما تسعى بورصة الكويت من خلال مساهمتها في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وذلك تضامنا مع نهج دولة الكويت ورؤيتها لعام 2035».

وقالت د. لبنى القاضي، رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، حول مشاركة بورصة الكويت في حملة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة: «نحن نفتخر بانضمام بورصة الكويت باضاءة مبناها باللون البرتقالي، وهو خير دليل على دور البورصة في دعم ومساندة التنمية المستدامة الخاصة بتمكين المرأة».

كما رحبت سوزان ميخائيل، المديرة الاقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، باضاءة المباني الكويتية المميزة باللون البرتقالي لمساندة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، قائلة: «يلعب القطاع الخاص دورا رئيسا في الحفاظ على صحة وسلامة ورفاهية الموظفات والموظفين.

