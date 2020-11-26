مارادونا يغادر ملعب الحياة

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توفي أسطورة كرة القدم العالمية، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا عن عمر ناهز 60 عاماً، بحسب ما أكدت وسائل إعلام أرجنتينية يوم أمس الأربعاء.وأفادت تقارير إعلامية أرجنتينية بأن مارادونا توفي إثر إصابته بسكتة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية للعلاج من جلطة دماغية.

?مارادونا، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

