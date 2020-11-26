مصر ضمن أفضل 100 وجهة لقائمة السفر الآمن حول العالم

الاخيرة

أكدت وزيرة الصحة المصرية د.هالة زايد، أن قائمة السفر الآمن حول العالم تضمنت «100 وجهة» من ضمنها مصر، وتشمل القائمة الدول التي تبنت بروتوكولات موحدة عالمياً، وأظهرت التزامها بالتدابير الصحية، لذا تم السماح لها باعادة فتح قطاع السياحة لديها أثناء تعافيها من تفشي فيروس كورونا. وأشارت زايد الى أن عودة الأنشطة والفعاليات وطنياً تعد شهادة تميز لادارة الحكومة المصرية للأزمة، ما جعل مصر هي البلد الوحيد تقريباً في المنطقة التي شهدت عودة للأنشطة الفنية والثقافية، في وقت لا تزال فيه الدول الأخرى في المنطقة والعديد من دول العالم تغلق أبواب مؤسساتها أمام الجمهور جراء اجراءات الغلق المتبعة بسبب فيروس كورونا.