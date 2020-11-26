«مشروب شهير» يرفع مستوى الذكاء

الاخيرة

كشفت دراسة حديثة أن شرب الكاكاو يمكن أن يؤدي الى زيادة خفة الحركة الذهنية بفضل وجود مركبات الفلافانول، وهي مواد كيماوية وفيرة في حبوب الكاكاو. ووجد باحثون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة أن أداء البالغين الأصحاء كان أفضل في المهام الادراكية الصعبة اذا تناول المشاركون مشروب كاكاو يحتوي على مستويات عالية من الفلافانول، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية. ويعد الفلافانول من مضادات الأكسدة، التي توجد بكثرة في الشاي والتوت والتفاح والكمثرى والكرز والفول السوداني، وكذلك في بذور شجرة الكاكاو، أو حبوب الكاكاو. والفلافانول معروف بالفعل بآثاره المفيدة على صحة القلب والأوعية الدموية، لكن هذه الدراسة الجديدة هي الأولى التي تكتشف التأثير الايجابي للفلافانول على وظيفة الأوعية الدموية في الدماغ والأداء المعرفي لدى البالغين الأصحاء، حسبما زعم الباحثون. وقالت مؤلفة الدراسة، كاتارينا رينديرو، من جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة: «الفلافانول عبارة عن جزيئات صغيرة توجد في العديد من الفواكه والخضروات، والكاكاو أيضا». وأضافت «انها تعطي الفواكه والخضروات ألوانها الزاهية، ومن المعروف أنها تفيد وظيفة الأوعية الدموية. وأردنا معرفة ما اذا كانت مركبات الفلافانول تفيد أيضا الأوعية الدموية في الدماغ، وما اذا كان لها تأثير ايجابي على الوظيفة الادراكية». واختبر الفريق المشاركين قبل تناولهم لفلافانول الكاكاو وفي تجربتين منفصلتين، الأولى تناول فيها الأشخاص الكاكاو الغني بالفلافانول والأخرى تناولوا خلالها الكاكاو المعالج بمستويات منخفضة جدا من الفلافانول. ووجد الباحثون أن معظم المشاركين كانت لديهم استجابة أقوى وأسرع للأكسجين في الدماغ بعد التعرض لفلافانول الكاكاو مقارنة مع من تناولوا الكاكاو الذي يفتقر الى الفلافانول.