«سناب شات».. تقنية قد تمنحك مليون دولار يومياً

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أطلق تطبيق «سناب شات» تقنية جديدة وصفت بأنها مقلدة ومقتبسة من «تيك توك»، قد تجعل المستخدمين يجنون مليون دولار يوميا.

وأشار تقرير منشور عبر موقع «تايمز نيوز ناو» الى أن «سناب شات» أطلق تقنية «سبوت لايت»، التي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة بشكل عام عبر التطبيق. ووصفت تلك التقنية الجديدة بأنها مقتبسة من تطبيق «تيك توك» الشهير لنشر مقاطع الفيديو القصيرة.

وأوضح «سناب شات» أن تلك التقنية ستمكن المستخدمين من مشاركة اللقطات أو القصص مع الأصدقاء عبر «سبوت لايت» ليشاهدها كل مستخدمي التطبيق وكسب المزيد من المتابعين.

ووعد «سناب شات» بتقديم مكافآت تصل الى مليون دولار يوميا، لزيادة شعبية تلك التقنية، وقال «سنمنح مليون دولار يوميا طوال الفترة المتبقية من عام 2020، للمستخدمين، الذين ستتصدر لقطاتهم المنصة.. نعمل من خلال تلك المكافآت أن تساعد على تعزيز التفاعل عبر الميزة الجديدة، وجعلها منافساً قوياً في مجال نشر مقاطع الفيديو القصيرة».

