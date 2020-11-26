اليابان تحارب «كورونا» بالألماس واللؤلؤ

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يمكن لمتابعي الموضة اليابانيين، الآن، الحماية من كورونا بأسلوب فاخر، بكمامات فاخرة مزينة بالألماس واللؤلؤ مقابل 9600 دولار لكل منها. وبدأت سلسلة متاجر Mask.com، بيع الكمامات المصنوعة يدويًا بهدف تشجيع الناس وتحفيز المبيعات في صناعة الأزياء التي تعاني من تراجع بسبب وباء «كورونا». ويعرض المتجر للبيع نوعين من الكمامات: كمامة ألماس: مزينة بالألماس من عيار 0.7 قيراط وأكثر من 300 قطعة من كريستال سواروفسك، وكمامة اللؤلؤ وتحتوي على ما يقرب من 330 لؤلؤة «أكويا» اليابانية. وقالت أزوسا كاجيتاكا، موظفة في متجر الشركة «يشعر الجميع بالاحباط بسبب كورونا، وسيكون من الرائع أن يشعروا بالتحسن بالنظر الى احدى هذه الكمامات المتلألئة».وأضافت أن «صناعات المجوهرات كانت في حالة ركود بسبب كورونا، ولذا قمنا بذلك كجزء من مشروع المساهمة في إنعاش اليابان».

