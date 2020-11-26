هند صبري تشارك أحمد السقا في «السرب»

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بدأ الفنان أحمد السقا في التحضير لفيلمه الجديد الذي تعاقد عليه أخيراً، والذي يحمل عنوان «السرب»، ويتعاون خلاله مع المؤلف عمر عبدالحليم، والمخرج أحمد نادر جلال، ويشاركه بطولته الفنان السوري قصي خولي.

وعلمت مصادر مقربة من فريق عمل الفيلم، أنه تم ترشيح الفنانة هند صبري لمشاركة الفنان أحمد السقا البطولة النسائية فيه، مشيرين الى أنها تعاقدت بالفعل.

يذكر أن الفنانة هند صبري أوشكت على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم «كيرة والجن»، الذي تقوم بالبطولة النسائية فيه أمام الفنانين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، وهو من تأليف أحمد مراد، واخراج مروان

حامد.

