أحمد حمدان: سعيد أن أمثل الكويت في قطر

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وصف المايسترو د.احمد حمدان في تصريح خاص بالـ«النهار» أنه سعيد لمشاركته في حفل «ليلة الاغنية القطرية» والتي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة ممثلة بمركز شؤون الموسيقى تحت شعار «محتار يا بلادي شهديلج «كقائد للفرقة الموسيقية والذي شارك فيه نخبة من الفنانين القطريين والعرب وانها ستكون لها أثر عظيم في عودة الملحنين الذين غائبوا نوعا ما عن الأعمال والتلحين اذ أن عودة هؤلاء أشعرته بالسعادة خاصة مع عودة أعمالهم مجدداً ومن ثم عودة توزيعها بالشكل الجديد بما يخدم الفن القطري والعربي عامة.

وقال ايضا: ان دور المايسترو يقتصر على تذليل الصعاب أمام الفرقة الموسيقية وان يخرج الحفل بما يتماشى مع المستويات المطلوبة اذ أن الموسيقى تتطلب تضافر الجهود والعمل الجماعي الموحد.

واما عن مشاركته قال:مشاركة جميلة وانا اشكر اللجنة المنظمة على الدعوة خاصة ان الحفل اهدافه «حلوه» بحيث انه يقدم الاغنية القطرية وايضا يقدم الشباب الفنانين اصحاب المواهب ومن خلال وجودي ومتابعتي معهم وجدت ان هناك نجوم واعدين قادمين في الساحة القطرية والتي تشجع في نفس الوقت على صناعة الاغنية القطرية وفي المستقبل سنرى اغنية قطرية من نوع خاص طالما هذا الدعم موجود.

واضاف ايضا: وفر وزير الثقافة والرياضة صلاح بن غانم العلي كل الامكانات المتاحة لنا من اجل نجاح الحفل بتوفير افضل العازفين وايضا توفير المسرح المناسب وتوفير ايضا كل المستلزمات المهمة والمطلوب من الفنان فقط ان يبدع وهذه المساحة من الثقة التي اعطيت للفنان القطري سوف تثمر في المستقبل القريب وسيكون هناك ايضا دور كبير للاغنية القطرية من ناحية المطرب والملحن والشاعر القطريين في انحاء دول العالم.

واضاف ايضا: انا سعيد جدا للمشاركة خاصة انني امثل دولة الكويت وقطر بلدنا الثاني و«هذا الشي موغريب» ومزج الأرواح مابين مايسترو كويتي ومطربين من قطر وايضا من ناحية التوزيع الموسيقي حصل انني وزعت اكثر من عمل اعطى جوا جميلا والفة جميلة ووجود الضيوف من خارج قطر مع وجود النجوم المخضرمين من قطر وكان الجو فنيا اسريا رائعا.

وقد استهلت فعاليات النسخة الثانية من «ليلة الأغنية القطرية» فقراته بمقطوعة موسيقية تحت عنوان «محتار يا بلادي» وهي رؤية فنية للدكتور أحمد حمدان وخلال الليلة الأولى قدم المطربون مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية والعاطفية ومنهم نايف عبد الله و أنوار وخالد الدلوان، وناصر الكبيسي وأحمد عبد الرحيم واصيل هميم وغانم شاهين وسعد الفهد وايضا علي عبد الستار وكان ختام الليلة الأولى مع العمل الوطني «شهديلج» تأليف الشاعر محمد علي المرزوقي وألحان محمد عبدالله المرزوقي وأداء مجموعة من المطربين القطريين

