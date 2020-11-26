لطفي بوشناق أعطى دفعة للجيل الشاب واستفدت منه

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وبسؤاله عن وجود الفنان القدير لطفي بوشناق ومشاركته ضمن فعاليات ليلة الاغنية القطرية اجاب قائلا «استفدت منه كثيرا سواء في البروفات او العمل وانا اعرفه جيدا وعلاقتي به وثيقة ولم يكتب لي ان اعمل معه الا من خلال ليلة الاغنية القطرية وهي تجربة رائعة جدا والنجوم يبقون نجوما ولاتحجبهم الغيوم ووجوده اعطى دفعة للجيل الشاب».

يذكر ان الفنان القدير لطفي بو شناق تغنى بالعروبة في أغنية لو أن «داري» من ألحانه وأشعار صلاح الدين بوزيان وكانت مفاجأة الحفل الأغنية الدينية التي قدمها بوشناق مدحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنوان «حبيبي الممجد» وهي من كلمات الشاعر محمد المحمدي وألحان عبدالحكيم بالقايد.

