«ديور» أطلقت مجموعة «بوهيمي 2021»

مرأة

قدمت دار ديور مجموعتها لربيع وصيف 2021 في حدائق jardin des tuileries الفرنسية وتحت اشراف المديرة الابداعية ماريا غراتزيا كيوري التي استوحت تصاميمها من أعمال الفنانة لوتشيا ماروتشي. طراز بوهيمي ساد الأزياء التي عُرضت وسط ديكور ضخم صمّم على شكل كاتدرائية مزدانة بزجاج ملون يعكس أنواره المتوهجة على خشبة العرض.

وعلى أنغام مميزة وغناء رائع تمايلت العارضات بفساتين رشيقة مطبعة بالألوان وازدانت القطع بزخرفات من الدانتيل او الكروشيه المحايد المحبوك باليد بمهارة حرفية عالية لطالما اعتدنا عليها لدى الدار. الأكتاف مستديرة أنثوية والخطوط صبيانية رشيقة، والسراويل عالية الخصر وواسعة منسّقة بعناية مع كروب توب تشبه اللانجري برقتها، وكل ذلك في اطار بوهيمي عصري لا يشذ عن الكلاسيكية الراقية.

كما استعادت الدار قطعاً أيقونية ومنها القميص الأبيض الذكوري الذي رأيناه على شكل فستان واقترن بحزام رفيع يلتف حول الخصر مرتين ويتدلى من الأمام. وقد حرصت الدار على اعتماد سترة bar jacket الايقونية التي اشتهرت بها الدار منذ العام 1957 وصُمّمت في اليابان. كما نسقت المصممة كيوري الأزياء المزدانة بطابع الباتشوورك والكروشيه والدانتيل مع صنادل من القش أو مجدولة تلتف حول القدم لتوفر الراحة والجمال في آن. ولفتتنا المعاطف الصيفية الواقية من المطر والمستوحاة من قوس قزح لتدخل البهجة الى الألوان الحيادية. وتزينت العارضات انسجاماً مع الطابع البوهيمي بسلاسل متعددة تلتف حول العنق وارتدت العارضات الكيمونو الأنثوي فوق سراويل واسعة السيقان وعقدن أوشحة على الرأس فاستعاد الحاضرون بقوة طراز السبعينيات من القرن الماضي.

