المعاطف بنقشة المربعات موضة شتاء 2021

مرأة

برزت هذا الموسم المعاطف الماكسي الطويلة، صيحة توفر لكِ الدفء والفخامة ويمكن تنسيقها مع مختلف اللوكات على مدار اليوم بالاضافة الى ذلك تخفي عيوب الجسم خاصة منطقة الأفخاذ والأرداف الممتلئة، أعجبنا المعطف الأسود الواسع ذي الياقة العالية من مجموعة ستيلا مكارتني Stella McCartney والمعطف الذي يمزج بين الأزرق التركوازي ودرجات البني من توقيع درايس فان نوتن Dries Van Noten.

من الملاحظ سطوع نجم المعاطف الكاروه ذات القياسات الواسعة والكبيرة، قدمت ماركة Annakiki تصميم طويل عريض الكتفين يناسب النحيفات، فيما أطلت عارضة ماركة Monse بمعطف يلف الجسم عريض الياقات يمكن أن يكون قطعة مثالية لكل من ترغب في اخفاء بروز البطن ومنطقة الخصر الممتلئ بشكل عام. اختاري المعاطف بنقشة المربعات الصغيرة التي تألقت بها عارضات راج آند بون Rag & Bone وألبرتا فيريتي Alberta Ferretti ومايكل كورس Michael Kors اذا كنتِ ممتلئة الجسم حتى لا تزيدي من عرض قامتك وبالتالي تبدين أضخم. ادرجت بعض الماركات المعاطف القصيرة التي ينتهي طولها فوق الركبه أو تغطيها بالكاد، نرشح الموديلات المزينة بنقشات ناعمة من توقيع ايترو Etro ولانفان Lanvin لقصيرات القامة حيث تساعد في ابراز طول القامة خاصة الموديلات المبطعة بخطوط عاموديه واضحة.

