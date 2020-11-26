بايدن: أميركا «عادت» إلى قيادة العالم

عربيات ودوليات

ويلمينغتون - (الولايات المتحدة) - الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عودة الولايات المتحدة «المستعدة لقيادة العالم» بعد عهد دونالد ترامب، مقدماً اعضاء فريقه الرئيسيين الذين اختارهم لمهام الدبلوماسية والأمن في حكومته المقبلة.

وعلى مسرح كبير في معقله ويلمينغتون تحدث الرئيس الديموقراطي المنتخب (78 عاما) عن كل من الأسماء الستة الكبيرة التي سماها لمرافقته لدى انتقاله الى البيت الأبيض في 20 يناير.

وشدد على عودة النهج المتعدد الأطراف كرسالة رئيسية لحكمه، خلافاً لشعار «أميركا اولاً» الذي اطلقه دونالد ترامب، كما كرر «تصميمه» على محاربة التغير المناخي.وقال بايدن وبجانبه نائبته كامالا هاريس «انه فريق يظهر ان الولايات المتحدة عادت، وهي جاهزة لقيادة العالم وعدم الانسحاب منه» وتتضمن الدفعة الأولى من التعيينات شخصيات مخضرمة خدمت في عهد باراك اوباما مثل انتوني بلينكن وزير الخارجية المقبل.

وقال بلينكن «لايمكننا بمفردنا ان نعالج مشكلات العالم، علينا ان نعمل مع الدول الأخرى» وقالت السفيرة الأميركية المقبلة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد «النهج المتعدد الأطراف عاد والدبلوماسية عادت».

وفي مؤشر الى التزامه مكافحة «أزمة المناخ التي تشكل تهديدا وجوديا» انشأ بايدن منصب المبعوث الخاص للمناخ الذي سيتولاه جون كيري وزير الخارجية السابق.

وكان كيري وقع باسم الولايات المتحدة اتفاق باريس حول المناخ العام 2015.

ووعد الرئيس المنتخب بالعودة منذ اليوم الأول لتسلمه مهامه الى اتفاق باريس وتحييد اثر الكربون بحلول 2050 في الولايات المتحدة.

ومع قوله انه يريد اعطاء مكانة اكبر للنساء والأقليات، عين بايدن نائب الرئيس السابق باراك اوباما رئيسا للأمن الداخلي اليخاندرو مايوركاس اول اميركي متحدر من اميركا اللاتينية يتولى المنصب، فضلا عن افريل هينز، اول امرأة على رأس اجهزة الاستخبارات.

وهو يخطط، وفقاً لمصدر مقرب منه، لتعيين جانيت يلين وزيرة للخزانة بعدما تولت سابقاً رئاسة البنك المركزي، وهو منصب شغله على الدوام رجال.

وباختيار هذه الشخصيات المؤهلة والقديرة، يشير جو بايدن الى العودة الى السياسة الأميركية التقليدية، خلافا لترامب الذي كان حديث العهد بالسياسة عندما وصل الى واشنطن ووعد بأن ادارته لن تكون كسابقاتها. الا ان بايدن رفض فكرة انه يشكل مع فريقه نسخة عن رئاسة اوباما. وأوضح في مقابلة مع «أن بي سي» هي الأولى منذ انتخابه «نواجه عالما مختلفا تماما. لقد غير الرئيس ترامب المعطى. اصبحت اميركا اولا وأصبحت اميركا وحيدة».

من جهتها، قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب في المؤتمر ان هذا الفريق جاهز لاعادة دور الولايات المتحدة الريادي في العالم، وأضافت انه منذ انتخاب بايدن علموا انهم ورثوا تحديات كبيرة.

وأكدت ان الرئيس المنتخب «جمع فريقا عظيما يمكنه التعامل مع مختلف التحديات». وبخصوص العلاقة مع الرئيس المنتهية ولايته، قال بايدن «لم يصلني اي اتصال من الرئيس دونالد ترامب».

ولدى سؤاله عما اذا كان سيلبي طلبات فتح تحقيق بحق الرئيس المنتهية ولايته، قال «لن اقوم بما قام به ترامب باستخدام وزارة العدل».

وفتح ترامب عبر تغريدة الباب اخيراً لعملية الانتقال الى رئاسة بايدن بعد انكاره الهزيمة لأكثر من اسبوعين منذ اعلان فوز الديموقراطي وهي مدة قياسية مع ذلك لم يعترف حتى الآن بهزيمته وتوعد مواصلة «المعركة» امام القضاء حيث يمنى بالانتكاسة تلو الأخرى في محاولته للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

وفي وزارات الدفاع والخارجية والصحة ابدى المسؤولون في ادارة ترامب نيتهم التعاون.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو «يريدون المزيد من التعددية فقط لتمضية الوقت مع اصدقائهم خلال سهرات؟ هذا لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة الفضلى» مؤكدا ان ادارة ترامب حرصت على تسجيل «نتائج فعلية».

