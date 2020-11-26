روحاني: يمكن العودة «بسهولة» إلى الاتفاق النووي

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طهران - الوكالات: كشف الرئيس الايراني حسن روحاني امس عن اول خطوة تنتظرها بلاده من ادارة الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن. وصرح روحاني بأن ايران تأمل بأن «تدين» الادارة الأميركية المقبلة كخطوة اولى بصراحة سياسات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

واتهم روحاني ترامب بارتكاب «أسوأ الجرائم» بحق الايرانيين من خلال ممارسة «الارهاب الاقتصادي» على خلفية جائحة فيروس كورونا مشددا على ضرورة ان تدفع الادارة المقبلة تعويضات عن هذه الأخطاء». وحمل روحاني الرئيس الأميركي الحالي المسؤولية عن منع صندوق النقد الدولي من تخصيص خمسة مليارات دولار الى ايران لمساعدتها في مكافحة تفشي «كورونا» مضيفا «نهاية الترامبية احدى علامات انتصار ايران وهزيمة العدو في حربه الاقتصادية».

ولفت الرئيس الايراني الى ان النهج الذي تتبعه بلاده يعتمد على تطبيق التعهدات المتبادلة وخفض التوتر من جميع الأطراف والاحترام المتبادل، مبديا قناعته في قدرة طهران وواشنطن على العودة بسهولة الى الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 اذا توفرت الارادة من جانب الولايات المتحدة.وقال «العودة الى تاريخ تطبيق الاتفاق النووي يمكن ان تحل العديد من المشكلات وتغير المسار والظروف في ايران.. يمكن حل العقدة الرئيسية بين ايران وأميركا من خلال توفر الارادة واتخاذ القرار، وبعد ذلك يمكن طي المراحل التالية في القضايا الأخرى».

الى ذلك دعا المرشد الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي خلال اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي الى تخطي طهران للعقوبات المفروضة عليها.ورأى ان بلاده لا يمكنها ان تثق بالدول الأجنبية او تعول على قرارات تلك الدول لحل مشاكلها الاقتصادية.

وفي سياق مشابه قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي في مؤتمر صحفي اليوم، ان طهران تلقت اتصالات من شركات اجنبية للعودة الى الأسواق الايرانية بعد فوز بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية. وأوضح ربيعي «زادت في الفترة الأخيرة الاتصالات لفتح مكاتب لشركات اجنبية ووجود تمثيل لها في ايران» لافتا الى ان «الشركات التي لم تغادر ايران رغم العقوبات، قد تمنح فرصا اكثر في المستقبل»، دون ان يذكر اسم اي شركة.

