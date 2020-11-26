ترامب يعتزم العفو عن مستشاره السابق مايكل فلين

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: يعتزم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب العفو عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي وافق العام 2017 على الاقرار بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي» بخصوص اتصالاته مع دبلوماسي روسي، على ما افادت وسائل اعلام اميركية.

ونقل موقع «أكسيوس» وصحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر بدون الكشف عن هويتها، ان ترامب ينوي ادراج فلين على لائحة اشخاص سيعفو عنهم في الأيام الأخيرة لرئاسته.

وكانت المحادثات السرية التي اجراها مايكل فلين مع السفير الروسي في واشنطن في ديسمبر 2016، قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا ركنا اساسيا في التحقيق الذي اجراه لاحقا المدعي العام الخاص روبرت مولر حول شبهات بحصول تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا.

