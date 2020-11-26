أوروبا.. لقاح «كورونا» هدية عيد الميلاد

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلن الاتحاد الأوروبي امس ان اول مواطني دول التكتل الـ27 يمكن تطعيمهم ضد فيروس كورونا بحلول عيد الميلاد اواخر العام الحالي فيما تستعد وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» لتوزيع 40 مليون جرعة قبل نهاية العام.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين ان «ثمة ضوءا اخيرا في نهاية النفق»، وأضافت للمشرعين في الاتحاد الأوروبي ان «أول المواطنين الأوروبيين قد يتم تطعيمهم بالفعل قبل نهاية ديسمبر» لكنها حذرت من ان على الدول الأعضاء ان تعد على وجه السرعة السلاسل اللوجستية لنشر مئات الملايين من جرعات اللقاحات.

وقالت فون دير لاين «يجب ان تستعد الدول الأعضاء الآن نحن نتحدث عن الملايين من الحقن نتحدث عن سلاسل التبريد نتحدث عن تنظيم مراكز التطعيم نتحدث عن الموظفين المدربين الموجودين هناك سمها ما شئت» محذرة من ان كل هذا يجب ان يكون جاهزا.

ومع ذلك حضت المسؤولة المواطنين الأوروبيين على مواصلة احترام القيود، حتى في الوقت الذي تضر فيه الاجراءات بالشركات وتزيد من الاضرار بالاقتصادات التي دمرها فيروس كورونا وتضع الناس في مصاعب اجتماعية وعقلية.

وفي واشنطن قال رئيس برنامج لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية المنصف سلاوي ان الادارة ستتبع «مقاربة شاملة» لتوزيع اللقاح في انحاء الولايات المتحدة.

وقال سلاوي في مؤتمر مشترك مع ممثلي من وزارة الدفاع الأميركية انه سيتم توزيع نحو «40 مليون جرعة من اللقاح» في الولايات المتحدة قبل نهاية العام. وقال الجنرال، غوستاف بيرنا، مدير العمليات في برنامج «Wrap Speed» انه «بعد ارسال الدفعة الأولى من اللقاح ستبدأ الفرق بارسال الحصص لكل منطقة بشكل اسبوعي» مضيفا ان «البنتاغون» تعمل «مع كل المناطق وستحدد الكميات اللازمة لكل ولاية». وقال بيرنا ان «لقاحات موديرنا يمكن تخزينها في ثلاجات عادية لمدة ثلاثين يوما» مما يمنح فرق التوزيع بعض المرونة خلال العملية.

وأعلنت شركتا «فايزر-بيونتيك» وشركة «موديرنا «عن اكتمال الفحوصات والاختبارات على لقاحات فعاليتها تصل الى 95% للوقاية من الفيروس.ومن بين 48 لقاحا مرشحا قيد التطوير حول العالم، دخل 11 لقاحا المرحلة الثالثة من الاختبار، وهي الأخيرة قبل موافقة السلطات الصحية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

