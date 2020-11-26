لقاح أكسفورد.. «حصان طروادة» وسر نصف الجرعة

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لندن- الوكالات: فوجئ العلماء بالأدلة التي تشير الى ان نصف جرعة اولية من اللقاح الذي طورته شركة استرازينيكا للأدوية وجامعة اكسفورد كانت اكثر فاعلية من الجرعة الكاملة، واعتبروا الأمر غير منطقي. ووصف اندرو بولارد، مدير مجموعة «أكسفورد» للقاحات، نتائج المرحلة الثالثة من التجربة السريرية بأنها «مثيرة للفضول». وقد بينت النتائج ان اللقاح فعال بنسبة 62% لدى الأشخاص الذين تناولوا جرعتين كاملتين بفارق شهر. لكن فعالية اللقاح ارتفعت الى 90% لدى مجموعة اخرى تلقت نصف جرعة اولا ثم جرعة كاملة بعد شهر.

وقالت سارة غيلبرت الأستاذة في قسم طب نافيلد في جامعة اكسفورد «ان النتيجة الأفضل التي تم الحصول عليها بعد جرعة اولى اصغر ربما حدثت لأن هذا يحاكي على نحو افضل «ما يحدث لدى الاصابة بالعدوى الفعلية».

يستخدم اللقاح بشكل اساسي طريقة آمنة لخداع الجهاز المناعي وجعله يعتقد انه يتعامل مع عدوى خطيرة، ما يؤدي الى توليد استجابة مناعية وذاكرة مناعية يمكن ان تنشط اذا واجه الجسم الفيروس الحقيقي المسبب للمرض.

وأضافت جيلبرت للصحافيين، «يمكن باعطاء كمية صغيرة من اللقاح في البداية ومن ثم اتباعها بكمية كبيرة، تتوفر لدينا طريقة افضل لدفع جهاز المناعة للعمل والحصول على اقوى استجابة مناعية». ويستخدم لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» ما يعرف باسم «الناقل الفيروسي»، وذلك باستخدام فيروسات معدلة جينيا لايصال الشحنات الجينية الى الخلايا واعطائها تعليمات حول كيفية محاربة «سارس كوف 2» وقال كولين باتر الأستاذ المساعد في جامعة لينكولن «ان الاستراتيجية تستخدم الفيروس الناقل مثل حصان طروادة… انه امر معقد وعادة ما يتحقق على المستوى التجريبي، لكن لا تتوافر لدينا مثل هذه الامكانية في الوضع الحالي».

واكد بولارد «أعتقد ان الفرق هو اننا لسنا معتادين على التعامل مع عدوى مثل فيروس كورونا، الذي لم يسبق للبشر البالغين ان عرفوه من قبل». وقال بولارد «أعتقد اننا جميعا توقعنا ان تحدث الجرعتان الكبيرتان الاستجابة الأفضل»، مشيرا الى ان الباحثين لم يطلعوا الا على تفاصيل النتائج خلال عطلة نهاية الأسبوع وسيبدؤون الآن بالتعمق في البيانات. وقال في تصريح صحافي مقتضب «نعتقد انه من خلال اعطاء جرعة اولى اصغر، فاننا نهيئ الجهاز المناعي بشكل مختلف، اننا نجهزه على نحو افضل للاستجابة».

