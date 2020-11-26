لبنان: إجلاء دبلوماسي وهمي وحرب نفسية حدودية

عربيات ودوليات

انشغلت صحف بيروت بما تردد على نطلق واسع بشأن عمليات اجلاء واسعة لمستشارين عسكريين وموظفين في سفارات عدة بلبنان ودول شرق اوسطية وهو ما سارعت الخارجية اللبنانية الى نفيه، فيما يتوصل الاهتمام اليومي بالسجالات السياسية الداخلية حول تشكيل الحكومة وقانون الانتخاب وسط مؤشرات على «ازمة غاز» ستضرب لبنان مع حلول الشتاء.

إجلاء جماعي

وقالت «النهار» اللبنانية صباح الاربعاء ان مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي تداولوا منشورا يزعم حصول «عمليات اجلاء من لبنان والشرق الاوسط لمستشارين عسكريين وموظفي سفارات فرنسا وبريطانيا وكندا وهولندا» غير الصحيفة نقلت عن مصدر مصدر مطلع قوله ان هذه المزاعم لا صحة لها، واضاف «هذه الطائرات العسكرية الاجنبية تأتي الى لبنان دوريا ضمن حركة روتينية وعادية، في اطار تأمين حاجات عسكريين اجانب موجودين في لبنان في مهمات مختلفة، ونقل اعتدة لهم ولسفاراتهم».

وامس نفى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، الأنباء عن عمليات الاجلاء وأكد وهبة ان «مثل هذه الأخبار كاذبة وخاطئة ولا اساس لها من الصحة»، معلقا على ما تم تداوله في الاعلام اللبناني عن عمليات اجلاء لمستشارين عسكريين وموظفين من سفارات فرنسا وبريطانيا وهولندا وكندا لدى لبنان. وقال انه «على تواصل دائم مع عدد من هذه السفارات، وغيرها من السفارات الخليجية التي تناولتها شائعات مماثلة سابقا، بوجود قرار بخفض مستواها الدبلوماسي في لبنان»، مؤكدا انه «لم يشر احدهم الى مثل هذه المعلومات». كما حذر وزير الخارجية من «مخاطر هذه الروايات الوهمية»، وشدد على «عدم الأخذ بها»، مشيرا الى انه «ليس لمثل هذه القرارات ان تتخذ، من دون علم وزارة الخارجية او اي من المراجع الأمنية».

حرب نفسية

من جهة ثانية نشرت «النهار» تقريرا يتهم اسرائيل بشن حرب نفسية واعلامية على لبنان قبيل كل جولة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي تلتئم عبر وساطة اميركية وبرعاية الامم المتحدة. وقالت ان الحكومة الاسرائيلية، وخصوصا وزارة الطاقة التي تتولى هذا الملف عبر الوزير يوفال شتاينتس، دأبت على ادارة هذه الحملة، وكان آخر فصولها اتهام لبنان بانه بدَل موقفه وقدم 7 خطوط بحرية، وتبين ان كلامه لا اساس له من الصحة.

وفي الشأن الداخلي مازال الجمود الطويل في ملف تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والسجالات السياسية حول ملف التدقيق الجنائي وقانون الانتخاب تهيين على عناوين الصحف اليوم.

وقالت «نداء الوطن» ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سيزور قصر بعبدا حيث سيكون «المضمون السياسي» لعظته الأخيرة محور بحث ونقاش مع رئيس الجمهورية ميشال عون، من المتوقع بالتزامن ان يحتدم التشنج الطائفي في المجلس النيابي على خلفية ملف قانون الانتخاب الذي يلاقي طرحه من جانب بري معارضة مسيحية وازنة في المجلس. من جانبها نقلت «اللواء» عن رئيس الجمهورية ميشال عون قوله انه «لا يمكن الاتفاق مع الدول وصندوق النقد من دون حل مشكلة التدقيق» وأكد ان «الرسالة الى مجلس النواب حول التدقيق المحاسبي الجنائي مستقلة تماماً عن الخلافات والصراعات السياسية، شكلية كانت ام عميقة، لأن هدفها معالجة مأساة وطنية كبيرة».

أزمة غاز

وفي الشان المعاشي قالت «الجمهورية» ان نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي اطلقت في بيان صرخة لابلاغ «المسؤولين المعنيين بتأمين مادة الغاز الى لبنان ان الازمة بدأت تكبر على ابواب فصل الشتاء، وبدأت شركات الاستيراد بتقنين هذه المادة، لان مصرف لبنان لم يؤمن الاعتمادات المطلوبة، وهذا ينذر بانقطاع الغاز في البلد».

وناشدت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزارة الطاقة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان «يرحموا هذا الوطن وشعبه واقتصاده من المعاناة اليومية».

