الفلسطينيات يتعرضن «لكل أنواع العنف» من قوات الاحتلال

عربيات ودوليات

رام الله - الوكالات: شددت الخارجية الفلسطينية، في مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، على انه لايمكن تحقيق الأمان والسلام للمرأة الفلسطينية الا بانتهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض فلسطين.

وأشارت الخارجية الفلسطينية الى ان «الفلسطينيات يتعرضن لشتى اشكال الاضطهاد والتنكيل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي ويتعرضن للقتل العمد والاعتقال الاداري وهدم المنازل والترحيل القسري وتشتيت العائلات ومصادرة الأراضي ومنع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، اضافة الى ارهاب المستوطنين اليومي ضدهن».

وأضافت الخارجية الفلسطينية ان «سلطات الاحتلال تمنع الفلسطينيات من الوصول الى المرافق الصحية لتلقي العلاج او الخدمات الوقائية خلال جائحة كورونا، وذلك بسبب الحواجز العسكرية الاسرائيلية، وسياسات التمييز العنصري، وسياسات الاغلاق والحصار خاصة في قطاع غزة».

ولفتت الوزراة الى ان «عدد الشهيدات الفلسطينيات بلغ منذ 1 سبتمبر 2019 وحتى 31 يوليو 2020 اربعة شهيدات، كما بلغ عدد الأسيرات اللاتي ما زلن يقبعن في سجون الاحتلال الاسرائيلي 43 اسيرة يعانين من ظروف قاسية ولاانسانية، بحيث يتعرضن للتعذيب وسوء المعاملة ومنع الوصول للخدمات الطبية، خاصة في ظل الجائحة».

وأكدت الوزارة ان «دولة فلسطين تسعى لازالة كافة اشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، ومساءلة المتسببين به، وذلك من خلال تبني التشريعات والسياسات لوقايتهن من العنف، واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لحماية النساء والفتيات ضحايا العنف واعادة ادماجهن في المجتمع». وأكدت الوزارة انها «بصفتها رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق الدولية ستواصل متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين وتعزيز حالة حقوق المرأة الفلسطينية».

