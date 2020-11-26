الإمارات تعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة

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أبوظبي - الوكالات: توقفت الامارات عن اصدار تأشيرات جديدة لمواطني 13 دولة، بما في ذلك ايران وسورية والصومال ولبنان، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» عن وثيقة صادرة عن مجمع الأعمال، المملوك للدولة.

واعتمدت الوثيقة، التي اُرسلت الى الشركات العاملة في المجمع واطلعت عليها «رويترز»، على تعميم لدائرة الهجرة دخل حيز التنفيذ في 18 نوفمبر الحالي.

وبحسب الوثيقة، فان طلبات الحصول على تأشيرات عمل وزيارة جديدة تم تعليقها للمواطنين الموجودين في الخارج من 13 دولة، بما في ذلك افغانستان وليبيا واليمن، حتى اشعار آخر.

وتقول الوثيقة ان حظر التأشيرات ينطبق ايضا على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا. ولم يتضح ما اذا كانت هناك استثناءات للحظر.

وقال مصدر مطلع على الأمر ان الامارات اوقفت مؤقتا اصدار تأشيرات جديدة للأفغان والباكستانيين ومواطني عدة دول اخرى بـ«سبب مخاوف امنية». ولم يوضح المصدر ما هي هذه المخاوف، لكنه قال ان حظر التأشيرات من المتوقع ان يستمر لفترة محدودة. والأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية الباكستانية ان الامارات اوقفت التأشيرات الجديدة لمواطنيها ومواطني بعض الدول الأخرى.

وقالت انها تسعى للحصول على معلومات من الامارات بشأن سبب التعليق لكنها تعتقد انه مرتبط بوباء فيروس «كورونا» المستجد.

وأشارت الوزارة الباكستانية والمصدر الى ان حاملي تأشيرات سارية المفعول لم يتأثروا بالقيود الجديدة، ويمكنهم دخول الامارات.

