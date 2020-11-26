أستراليا تجرد إرهابياً «عربياً» من جنسيتها

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون، امس، ان بلاده نزعت جنسيتها من شخص جزائري المولد، ادين بقيادة خلية ارهابية خططت لزرع قنبلة في مباراة لكرة القدم في ملبورن عام 2005.

وأصبح عبدالناصر بن بريكة اول شخص يجرد من جنسيته وهو ما زال في استراليا.

وقال دوتون للصحافيين في مدينة بريزبن: «اذا كان شخص يشكل خطرا ارهابيا كبيرا على بلادنا، سنفعل كل ما هو ممكن في اطار القانون الأسترالي لحماية الأستراليين».

وأُدين بن بريكة في ثلاثة اتهامات بالارهاب، وحكم عليه بالسجن 15 عاما لقيادته مجموعة ارهابية ولانتمائه لجماعة ارهابية وحيازته مواد مرتبطة بالتخطيط لعمل ارهابي.

وما زال بن بريكة محتجزا في سجن استرالي رغم انتهاء فترة عقوبته، حيث يسمح القانون باستمرار حبس اي مدان في اتهامات ارهابية لمدة 3 سنوات بعد انتهاء عقوبته. وطعن محامو بن بريكة على استمرار حبسه، وأمامهم 90 يوما للطعن على الغاء تأشيرته واعادته للجزائر.

ولا يسمح القانون الأسترالي بتجريد شخص من الجنسية الا اذا كان يحمل جنسية اخرى. الى ذلك، وفي محاولة لتطويق ظاهرة التطرف، وللحد من التأثير الخارجي على ائمة المساجد في عموم البلاد، اطلقت المانيا مشروعا رائدا لتعليم الأئمة. ويقول خبراء انها خطوة ايجابية لكن هناك حاجة الى نهج اكثر شمولا لاحتواء التأثير الخارجي. وستشهد مدينة اوسنابروك، غربي المانيا، في ابريل المقبل، اول تدريب للأئمة المسلمين باللغة الألمانية، بمشاركة ما يصل الى 30 داعية. وسيتم التدريب الذي يستمر لمدة عامين بجامعة الرعاية «اسلام كوليج دويتشلاند» (كلية الاسلام في المانيا)، وبدعم من وزارة الداخلية ووزارة البحث العلمي.

ووصف وزير الداخلية الاتحادي هورست سيهوفر هذه الخطوة بأنها «مساهمة في الوقاية». ويمنع الدستور الألماني الحكومة من التدخل في الشؤون الدينية للمجتمع، لكن الهجمات الارهابية في اوروبا دفعت حكومات الاتحاد الأوروبي الى دراسة «سياسات وقائية» وتعديلات دستورية لحماية السلم الأهلي. وعلى الرغم من ان بعض المنظمات الاسلامية تدرب الأئمة طبقا لخلفيتهم المجتمعية في المانيا، الا ان غالبية الأئمة العاملون في المانيا ينتمون للاتحاد الاسلامي التركي لشؤون الأديان «ديتيب». ويعيش في المانيا ما يقرب من اربعة ملايين ونصف مليون مسلم بينهم ثلاثة ملايين من اصول تركية.

