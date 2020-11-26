إحباط هجمات إرهابية خطط لها «داعش» في موسكو

عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: احبط الأمن الروسي «هجمات ارهابية مزمعة» كان ينوي تنظيم «داعش» شنها في منطقة موسكو، حسب ما نقلته وكالة الاعلام الروسية. ونقلت الوكالة عن جهاز الأمن الاتحادي تأكيده، امس الكشف عن خلية متشددة وتفكيكها. كما تم اعتقال شخص خطط لتنفيذ هذه الهجمات وضبط قنبلة بدائية الصنع. وأوضح الأمن في بيان ان عناصره تمكنت من اعتقال احد اعضاء الخلية في مقاطعة فلاديمير المجاورة لمقاطعة موسكو، وهو من مواطني احدى دول آسيا الوسطى، دون ان يحدد مكان تواجد المشتبه بهم الآخرين. وذكر البيان انه «تم العثور في اماكن اقامة المتطرفين على عبوة ناسفة، اضافة الى مواد اخرى ووثائق»، مشيراً الى وجود معلومات تدل على ان الخلية عملت على التجنيد وجمع الأموال لصالح الارهابيين.

