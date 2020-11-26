سيارة «ناقم على العولمة» تصطدم ببوابة مكتب ميركل

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برلين - الوكالات: اصطدمت سيارة ببوابة مكتب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في برلين امس وأظهرت صور التقطت من مكان الحادث عناصر من الشرطة وهم يفحصون السيارة. وكتبت على السيارة عبارات «أوقفوا سياسة العولمة» باللون الأبيض على جانبها الأيمن و«اللعنة على قتلة الأطفال وكبار السن» مكتوبة على الجانب الأيسر. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات، في وقت تواجد فيه العشرات من رجال الشرطة وسيارة اطفاء في موقع الحادث. واعتقل سائق السيارة الذي ظهر على كرسي متحرك، وقالت الشرطة ان التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث. وكان من المقرر ان تستضيف ميركل اجتماعا حكوميا بالفيديو لبحث ومناقشة تمديد الاغلاق كاجراء احترازي لاحتواء «كورونا». وأوروبا في حالة تأهب بعد الهجمات الارهابية في باريس ونيس وفيينا وسويسرا في الأسابيع الأخيرة، وقبل اربع سنوات حصل هجوم في برلين راح ضحيته 11 شخصا وأصيب العشرات. ويقع مكتب المستشارية الألمانية في مربع يحتوي على مبنى الرايخستاغ الذي يضم البرلمان الألماني، وهو بعيد عن الطرق الرئيسة.