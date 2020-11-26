موراتا: أصبحت متكاملاً

دوليه

يرى الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس، أنه أصبح متكاملًا أكثر من ذي قبل، وذلك بعد هدفه في شباك فرينشفاروش، أول من أمس في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وقال موراتا في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «كانت مباراة معقدة، نعلم أن جميع المباريات صعبة في دوري الأبطال، لكن الفوز هو أكثر ما يهمنا». وتابع: «لم يتغير شيء داخلي، لقد قلت مرات عديدة، أنت تتعلم طوال حياتك المهنية، أنا لاعب أكثر تكاملًا الآن، عندما كان عمري 22 عامًا، لم أكن أهتم إلا عندما تقترب الكرة مني، لكن الآن ما زلت أكثر تركيزًا، ويمكن أن تكون كل كرة حاسمة».

