برشلونة ويوفنتوس إلى ثُمن النهائي

دوليه

حجز برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي مكانيهما في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بفوز الأول على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 4-0 والثاني على ضيفه فرنتسفاروش المجري 2-1 أول من أمس ضمن منافسات المجموعة السابعة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة أمام يوفنتوس الثاني بتسع نقاط، مقابل نقطة لكل من دينامو كييف وفرنتسفاروش.

في المباراة الاولى خاض المدرب الهولندي للفريق الإسباني المباراة بتشكيلة مطعمة بعدد كبير من اللاعبين الاحتياطيين بهدف تجربتهم. وانتظر برشلونة الذي خاض المباراة بتشكيلة خلت من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ بهدف اراحتهما والمدافعين المصابين جيرار بيكيه وسيرجي روبرتو حتى الشوط الثاني لهز شباك مضيفه. ويعود الفضل بفوز برشلونة وتأهله للاعبه الدنماركي مارتن برايثوايت الذي سجل الهدفين الثاني والثالث فيما مرر الأول في الدقيقة 52 للأميركي سيرجينو ديست الذي استقبل تمريرته بتسديدة مرت من تحت الحارس. وضاعف برايثوايت النتيجة بعد خمس دقائق اثر متابعته ركنية أوسكار مينغويزا من مسافة قريبة إلى الشباك، ثم اضاف الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 70. واختتم الفرنسي انطوان غريزمان الرباعية بتسديدة أرضية بعيدا عن متناول الحارس (90+2).

وأنقذ الإسباني البديل ألفارو موراتا فريقه يوفنتوس من تعادل مع فريق متواضع كاد يؤجل التأهل بتسجيله هدف الفوز في الوقت الضائع ليحسم فريقه امره الى الدور التالي.

ورغم السيطرة الميدانية لصاحب الأرض إلا أن الفريق المجري فاجأه بهدف مباغت بعد خطأ اشترك فيه رباعي خط الدفاع إذ اهتزت شباك حارسه البولندي فويتشيخ تشيشني عبر الألباني ميرتو يوزوني اثر تمريرة عرضية من النروجي توكماك (19).

وأدرك يوفنتوس التعادل اثر تمريرة بينية من الكولومبي خوان كوادرادو إلى رونالدو الذي تلاعب بالمدافعين وسدد بيسراه من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس (35).

وهو الهدف رقم 70 لرونالدو في المباريات البيتية في دوري الأبطال من اصل الـ 131 هدفا التي يتصدر بها السجل التاريخي لهدافي المسابقة. وأنقذ القائم الأيسر لمرمى فرنتسفاروش تسديدة صاروخية من على تخوم خط الجزاء سددها فيديريكو برنانديسكي (59). وابى موراتا أن يخرج فريقه متعادلا، فسجل هدف الفوز فيما كان حكم المباراة يتهيأ للاعلان عن نهايتها بالتعادل، بضربة رأسية بعد تمريرة ممتازة من كوادرادو (90+2).

