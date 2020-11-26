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دوليه

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فوز دورتموند ولاتسيو


حقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا عريضاً على ضيفه البلجيكي كلوب بروج بثلاثية نظيفة أول من امس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا.
وضع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه على طريق الانتصار بهدف أول في الدقيقة 18 وأضاف جايدون سانشو الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول (د45+1) ، قبل أن يختتم هالاند النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 60 من عمر المباراة.
وعزز دورتموند صدارته برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن لاتسيو الثاني الذي تغلب على زينيت الروسي 3-1. سجّل للاتسيو كل من إيموبيلي (د3 و د55 من ركلة جزاء) وبارولو (د22) ولزينيت دزويبا (د25). وعزز دورتموند ولاتسيو بالتالي حظوظهما في بلوغ الدور ثمن النهائي.


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