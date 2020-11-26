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دوليه

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غوارديولا لن يستعجل عودة أغويرو


أكد الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي بانه لن يستعجل عودة مهاجمه الارجنتيني وهدافه التاريخي سيرخيو اغويرو الى الملاعب على الرغم من معاناة فريقه من شح في الناحية التهديفية. وجلس اغويرو على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين طوال مباراة فريقه التي خسرها امام توتنهام 0-2 في الدوري الانكليزي السبت. وغاب اغويرو البالغ 32 عاما عن اواخر الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة. وبعد عودة وجيزة الى الملاعب اصيب بتمزق في العضلية الخلفية لساقه الشهر الماضي. ويعاني سيتي من الناحية التهديفية حيث سجل 10 اهداف فقط في 8 مباريات هذا الموسم لكنه ابلى بلاء افضل على لاصعيد القاري بتسجيله 9 اهداف في 3 مباريات حتى الان. وقال غوارديولا أول من امس «نريد عودة اغويرو الى التمارين لكي يشعر بحالة جيدة هذا هو الاهم بالنسبة الينا». واضاف «نعمل معه خطوة بخطوة. لدينا العديد من المباريات هذا الموسم وسنحتاج اليه لاحقا. ما نريده منه ان يتعافى بشكل كامل».


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