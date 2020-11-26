إنفانتينو: 22 منتخباً في كأس العرب 2021

دوليه

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، أن 22 منتخباً أكدوا مشاركتهم في منافسات بطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر العام المقبل.

وأعرب إنفانتينو خلال زيارته اول من امس لستاد لوسيل، أحد الستادات الثمانية لمونديال قطر 2022، عن سعادته بتأكيد هذا العدد الكبير من المنتخبات مشاركته في المسابقة التي ستقام مبارياتها في غالبية ستادات المونديال من 1 الى 18 ديسمبر 2021 بإجمالي 32 مباراة على مدى 18 يوماً، متطلعاً إلى متابعة نخبة من أفضل منتخبات المنطقة في المنافسة على الفوز بلقب البطولة.

وأشار إنفانتينو إلى أن بطولة كأس العرب ستجمع تحت رايتها أكثر من 450 مليون عربي من أنحاء المنطقة، معرباً عن ثقته في أن البطولة الجديدة ستعزز الحماس لدى الجمهور حول النسخة الأولى من المونديال الكروي في العالم العربي والشرق الأوسط.

وفي تصريح له حول إعلان مشاركة جميع المنتخبات العربية في البطولة أعرب الشيخ حمد بن خليفة، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، عن تطلع قطر لاستضافة منتخبات ومشجعي 22 منتخباً من الأشقاء العرب، مشيراً إلى أن هذه المنتخبات الوطنية سوف تكون من تلك النخبة المحدودة في العالم التي تتاح لها الفرصة لتجربة ما تواصل قطر إعداده للمنتخبات المشاركة في المونديال.

وأضاف: «ستكون منافسات بطولة كأس العرب فرصة رائعة لمنتخبنا الوطني لتعزيز استعداده الفني للظهور بأفضل مستوى في مونديال 2022 وذلك من خلال التنافس مع المنتخبات الشقيقة وخصوصاً تلك التي تتمتع بمستويات فنية عالية».

وأكد رئيس الاتحاد القطري أن «المشجعين من جميع دول المنطقة على موعد مع أجواء مماثلة لما نعد به الجمهور من أنحاء العالم في 2022»، معرباً عن ترحيب قطر بجميع الأشقاء والأصدقاء في هذه البطولة الجديدة التي ستمثل محطة هامة لتحسين تجربة المشجعين واختبار الجاهزية التشغيلية قبل عام من انطلاق منافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي. وسيتولى تنظيم البطولة «فيفا« والاتحاد القطري لكرة القدم، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبطولة كأس العالم « قطر 2022»، وتقام منافساتها في نفس مواعيد مباريات بطولة كأس العالم في قطر، على أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب في 18 ديسمبر، الذي يوافق اليوم الوطني للدولة، وقبل عام بالضبط من انطلاق صافرة نهائي كأس العالم في ستاد لوسيل عام 2022.ويشارك في منافسات كأس العرب اثني عشر منتخباً من الاتحاد الآسيوي هي قطر والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين والسعودية وسورية والإمارات واليمن.ومن بين منتخبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يشارك في بطولة كأس العرب السودان والجزائر والمغرب والصومال وتونس وجزر القمر وجيبوتي ومصر وموريتانيا وليبيا.

