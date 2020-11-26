loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

4 انتصارات في «أبطال آسيا»


أحرز بكين الصيني فوزا مستحقا على منافسه ملبورن فيكتوري الأسترالي بنتيجة 3-1 اول من امس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الشرق والتي تستضيف الدوحة منافساتها.وفي المجموعة نفسها حقق سيول الكوري الجنوبي الفوز على تشيانغراي يونايتد التايلندي بخماسية نظيفة.وفي المجموعة السادسة عزز فريق شنغهاي شينخوا الصيني حظوظه في التأهل إلى دور الـ 16 بعد فوزه على منافسه طوكيو الياباني بهدف للاشئ، وضمن المجموعة نفسها فاز أولسان هيونداي الكوري الجنوبي على نظيره بيرث غلوري الأسترالي 2-1.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة