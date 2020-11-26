4 انتصارات في «أبطال آسيا»

دوليه

أحرز بكين الصيني فوزا مستحقا على منافسه ملبورن فيكتوري الأسترالي بنتيجة 3-1 اول من امس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الشرق والتي تستضيف الدوحة منافساتها.وفي المجموعة نفسها حقق سيول الكوري الجنوبي الفوز على تشيانغراي يونايتد التايلندي بخماسية نظيفة.وفي المجموعة السادسة عزز فريق شنغهاي شينخوا الصيني حظوظه في التأهل إلى دور الـ 16 بعد فوزه على منافسه طوكيو الياباني بهدف للاشئ، وضمن المجموعة نفسها فاز أولسان هيونداي الكوري الجنوبي على نظيره بيرث غلوري الأسترالي 2-1.

