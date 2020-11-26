جراغ: النقاط الثلاث أهم من الأداء

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رأى حارس العربي علي جراغ أن حصد النقاط الثلاثة أهم من المستوى وذلك بعد الفوز على الصليبخات بهدف نظيف أول من أمس. وشارك جراغ في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى في دوري التصنيف على حساب الحارس الأساسي سليمان عبدالغفور، ونجح في الخروج بشباك نظيفة. وقال حارس الأخضر في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة «حققنا 3 نقاط مهمة رغم غياب الأداء الجمالي عن المباراة، إلا أن الفوز أهم بالنسبة لنا». وأضاف «بالطبع الجمهور لم يستمتع بالأداء، لكن هذه طبيعة المباريات في بعض المحطات المهمة، خصوصاً أن الصليبخات لعب بروح قتالية وبتنظيم دفاعي جيد».

