محلية

ما يميز كرة القدم التنافس والاثارة ما جعلها بأن تكون اللعبة الشعبية الاولى ولكن لا اظن ان كل من تابع مباراة العربي والصليبخات (1-0) التي جمعت بينهما اول من امس ضمن الجولة الثامنة في دوري التصنيف يرى بأن لها علاقة باللعبة الشعبية، فهي كانت مجرد تحمل مسمى مباراة في كرة القدم حيث اللعب من كلا الطرفين لم يكن ذا منهجية واضحة ترتبط بكرة القدم وافتقدت اي جمالية وقد تتفوق عليها مباريات «السكة» من حيث الاثارة والندية وحماسة.

فلاعب «السكة» عندما يلعب مع مجموعة من زملائه فإنه يريد ان يشبع طموحاته الكروية ويقدم ما لديه من امكانات ومهارات دون اي قيود ومع ذلك تجد التحدي والمتعة في تلك المباريات. بينما ما حدث في لقاء الاخضر والصليبخات خارج الوصف من حيث تدني المستوى ولم يكن للمباراة اي ذوق او طعم يرتبط بكرة القدم، فالكل يركض دون تفكير وبمعنى «طاخ طيخ».

ويفترض بأن الافضلية تكون من نصيب العربي باعتبار ان صفوفه تضم عددا من اللاعبين مستوياتهم تفوق نظراءهم في الصليبخات لكن تعطلت المحركات التي تنظم اللعب فلم يكن هناك لاعب تستطيع ان تقول بانه حاول او اجتهد لكي يضفي شيئا على اداء الفريق.

فالكل فاقد التركيز ان لم يكن معدوما تماما لا من اللاعبين اصحاب الخبرة ولا من الوجوة الشابة ولا من المحترفين، فالكل يسابق الآخر في السلبية فلا تمرير ولا تفكير في كيفية بناء الالعاب، وأقل شيء تقدير التحرك السليم في الملعب كان مفقوداً أيضاً.

واما الصليبخات فله كل العذر لانه بالاصل فريق يبحث عن نفسه منذ زمن بعيد ويحاول في كل موسم ان يظهر بشكل جيد على اقل تقدير ويلعب حسب ما هو متوفر لديه من طاقات ويعمل على الاستعانة بالفائض من اللاعبين من الاندية الاخرى ويتفادى الهزائم الكبيرة تحديدا من الفرق الكبيرة فعندما تكون حالته الفنية غير مقنعة فلا يمكن ان نحمله اكثر من ذلك.

ولكن ما بدت عليه المباراة من سلبية و«ملاقة» فأن ذلك يعكس حقيقة وضع الكرة الكويتية ولما وصلت إليه من هبوط لادنى درجات التقييم فالمستوى والاداء الذي قدمه الفريقان يبرهن اننا نعيش في حالة تردي فعلي وهذا لايتوقف على تلك المباراة وانما هناك الكثير من المباريات مقاربة من ناحية افتقادها لمقومات اللعبة وكل ما يؤدي فقط اجتهادات من قبل الكثير من لاعبي الفرق داخل المستطيل الاخضر، ومن ثم جاءت مباراة العربي والصليبخات لتختصر وصف المستوى الذي تعيشه الكرة الكويتية ووضعته امام كل متابع.

