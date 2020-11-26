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عبدالكريم: نفكر في المباراة القادمة

راشد خلف
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الخميس 26 نوفمبر 2020

قال مدرب النصر أحمد عبدالكريم أن فريقه الآن يفكر في المباراة المقبلة أمام اليرموك في الجولة القادمة من دوري التصنيف، وذلك بعد اعتلاء الصدارة بالفوز على الفحيحيل بهدف نظيف سجله مشعل فواز قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.
ورفع النصر رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد الفحيحيل عند 9 نقاط بعد تلقيه الخسارة الخامسة على التوالي. وقال عبدالكريم في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء: «أعجبني إصرارا اللاعبين على إنهاء المباراة بالفوز من أجل انتزاع الصدارة»، متوجهاً بالشكر لكل اللاعبين على أداؤهم في التدريبات وفي المباريات.
من جانبه، أكد مدرب الفحيحيل ظاهر العدواني إن فريقه كان الطرف الأفضل في المباراة وسنحت له العديد من الفرص لم ينجح المهاجمون في ترجمتها إلى أهداف.
وأضاف: «في النهاية هذه هي كرة القدم إذا لم تسجل فلن تستطيع الفوز»، مشيراً إلى أنه راض عن أداء الفريق لأنه قدم مستوى جيداً رغم الخسارة.


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