العمران: حاولنا تحسين الصورة بعد الستة

محلية

أشاد مدرب الصليبخات ناصر العمران بأداء فريقه رغم الخسارة أمام العربي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الثامنة من دوري التصنيف.

وسجل الغيني سيكو كيتا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عبر ركلة حرة مانحاً فريقه 3 نقاط رفعت رصيده إلى 14 نقطة، فيما تجمد رصيد الصليبخات عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير. وقال العمران في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة إن الفريق ظهر بشكل جيد رغم الخسارة، موضحاُ: «حاولنا تحسين الصورة بعد الخسارة بسداسية في المباراة الماضية أمام النصر». وأضاف: «بعثنا رسالة بأن الصليبخات فريق محترم، وأن خصم بحجم العربي لم يتمكن من الفوز عليه سوى بكرة ثابتة، وكنا قادرين على التعويض».

وامتدح العمران لاعبي فريقه «الذين التزموا بالتعلميات ونجحوا في إغلاق المساحات أمام مهاجمي العربي وحرموهم من تشكيل أي خطورة على المرمى»، مشيراً إلى ان الجانب الهجومي لدى الفريق تأثر بسبب غياب البرازيلي رافاييل.

