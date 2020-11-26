الكويت وكاظمة في لقاء «السوبر»

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تتجه انظار جماهير الكرة الطائرة في 06:00 مساء اليوم إلى صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة لمتابعة لقاء كأس السوبر الذي سيجمع الغريمين الكويت وكاظمة.

ويخوض الأبيض الذي هيمن على جميع البطولات الموسم الماضي اللقاء بصفته بطل الدوري والكأس، في حين يلعب خصمه المباراة بصفته وصيف بطل الدوري.

وكان الكويت تغلب على منافسه البرتقالي في المباريات الثلاث الأخيرة التي جمعتهما وبينها أثنتان نهائيتان حيث فاز فريق المدرب التونسي خالد بلعيد على خصمه في نهائي بطولة كأس الاتحاد، ثم كرر انتصاره في المباراة المؤجلة من بطولة الدوري، قبل أن يهزمه أيضاً في نهائي الدوري.وتؤكد هذه النتائج أن الكويت هو المرشح لمواصلة افضليته وتحقيق لقب كأس السوبر اليوم خصوصاً في ظل تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة منها التعاقد مع المحترف البرازيلي الفياندرو اغويرا ونجم العربي عبدالرحمن العتيبي ولاعب الساحل السابق عبدالعزيز دشتي.في المقابل يسعى كاظمة إلى استعادة كبريائه بالتتويج في كأس السوبر واثبات قدرته على المنافسة الموسم المقبل.

