«الرماية»: بطولة ولي العهد انطلاقة مميزة للموسم

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تتواصل على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية منافسات بطولة سمو ولي العهد السنوية الكبرى للرماية في مسابقات «سكيت، تراب، المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 امتار والبندقية 50 متراً 3 أوضاع والمسدس السريع 25 متراً و رماية القوس والسهم الأولمبي».

وتبدأ اليوم منافسات سكيت وتراب للسيدات ومسابقات المسدس والبندقية ضغط هواء للسيدات وكذلك التدريبات الرسمية لرماية سكيت وتراب للرجال والبندقية 50 مترا 3 أوضاع للرجال والتدريبات الرسمية لرماية القوس والسهم الأولمبيحيث تبدأ الفعاليات اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، ومع نهاية اليوم سيتم التعرف على هوية أبطال رماية البندقية ضغط الهواء 10 امتار للسيدات وكذلك أبطال رماية المسدس ضغط الهواء 10 امتار للسيدات.

من جانب آخر، توجه رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي بخالص الشكر الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد»على دعمه الكريم للرماية الكويتية وتخصيص بطولة سنوية كبيرة لأبنائه رماة وراميات الكويت تحمل اسم سموه والتي أصبحت تعد واحدة من أكبر واهم البطولات التي يسعى رماة وراميات الكويت على المشاركة والفوز بألقابها».

واوضح ان حفل ختام البطولة سيقام يوم السبت المقبل بحضور محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد ممثلاُ عن سموه لتتويج الفائزين والفائزات، وأشار الى أن البطولة تأتي بمثابة انطلاقة مميزة للموسم المحلي، مؤكدا أن البطولة ستشهد منافسات قوية بين الرماة والراميات المشاركين. ونوه العتيبي بأنه تم توفير جميع الاستعدادات وتم اعتماد المشاركة مجانا للجميع وتم تجهيز جميع الميادين والمرافق داخل المجمع للوقوف على مدى الالتزام بالشروط الصحية حرصاً على أمن وصحة الجميع.

