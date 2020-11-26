كاظمة وبرقان يبحثان عن الفوز في «السلة»

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يسعى كاظمة إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي اليرموك اليوم في 07:30 مساء اليوم على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة السادسة من المجموعة الثانية في دوري كرة السلة والتي تشهد أيضاً لقاء آخر يجمع برقان مع الصليبخات في 05:30 على الصالة ذاتها. ويتصدر القادسية ترتيب الفرق برصيد 8 نقاط، يليه القرين وكاظمة 6 نقاط ثم اليرموك 4 نقاط، وبرقان والصليبخات 3 نقاط لكل منهما. وتتأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة للدور الثاني الذي سيقام بنظام «بلاي اوف» من 3 مباريات بطريقة المقص. في المواجهة الأولى التي تجمع كاظمة مع اليرموك، يملك البرتقالي الافضلية على منافسة لوجود لاعبين مميزين في صفوفه، إلا أن اليرموك يملك هو الآخر فريقا قويا سيحاول من خلاله مجاراة منافسه وتحقيق نتيجه إيجابية. وفي المواجهة الثانية، التي تجمع برقان مع الصليبخات، يبدو الأول على موعد مع نقطتي الفوز في ظل الفارق الفني بين الفريقين فبالرغم من خسارة برقان مبارياته الثلاث في منافسات المجموعة حتى الآن، الا إنه كان نداً قوياً لجميع الفرق التي واجهها اذ خسر من القادسية بعد وقتين إضافيين كما خسر من القرين بفارق سلة واحدة وخسر من كاظمة بعد أداء متميز وهو ما يمنحه الافضلية على منافسه اليوم.

