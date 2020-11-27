دوليه

نقل جثمان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا، إلى القصر الرئاسي في بوينس آيرس أمس، حيث سيسجى حتى يتمكن المشجعون من إلقاء نظرة الوداع عليه.

وقالت الحكومة إنها تتوقع أن يتقدم ما يصل إلى مليون شخص أمام نعش مارادونا الذي يُعتبر بطلا قوميا، وأحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق.

وسارع المسؤولون إلى نصب حواجز واتخاذ تدابير أخرى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا. وظلت حشود الجماهير في الشوارع في وقت متأخر من الليل حدادا على وفاة مارادونا واحتفاء بحياته.

وأضاءت الملاعب في جميع أنحاء الأرجنتين الأضواء الكاشفة في الساعة العاشرة وهي الساعة المختارة لتتناسب مع رقم قميصه تكريما لذكراه. وقالت دولة الفاتيكان أول من أمس إن البابا فرانسيس يتذكر أسطورة كرة القدم ومواطنه الأرجنتيني دييغو مارادونا في حنين، وأنه قد صلى له. ووصفته وسائل الإعلام الرسمية للكرسي الرسولي بأنه شاعر كرة القدم.

وكان مارادونا التقى البابا عدة مرات في الفاتيكان بعد انتخاب فرانسيس في 2013 كأول بابا من أمريكا اللاتينية. وسافر مارادونا إلى روما عدة مرات للمشاركة في عدة ألعاب تحت اسم مباريات من أجل السلام، وكانت عوائدها تمنح إلى جمعية خيرية بابوية للتعليم في البلدان النامية وضحايا زلزال عام 2016 في وسط إيطاليا. وفي إيطاليا انطبعت مظاهر الحزن على شوارع مدينة نابولي حيث تجمع المئات من الجماعير تعبيراً عن حزنهم لوفاة اسطورة المدينة وصانع أمجادها الرياضية. وقررت مدينة نابولي اطلاق اسم دييغو مارادونا على ملعب النادي وباشرة في اتخاذ الاجراءات لإطلاق الاسم بشكل رسمي. وتوفي دييغو مارادونا إثر إصابته بنوبة قلبية الأربعاء عن عمر يناهز الـ60.

من جانبه أبن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مواطنه على منصاته في وسائل التواصل.وسارع نجم برشلونة الأسطوري ليقدم التعازي بوفاة أحد أهم أساطير كرة القدم والرياضة.

وكتب ليو: إنه يوم حزين للغاية لجميع الأرجنتينيين وكرة القدم. وتابع ميسي: يتركنا ولكنه لا يغادر، لأن دييغو أبدي. وأضاف ليو الذي لعب تحت إمرة دييغو في مونديال 2010: احتفظت بكل اللحظات الجميلة التي عشتها معه، أرسل تعازيّ لجميع أفراد عائلته وأصدقائه.

بدوره نعى أسطورة الكرة البرازيلية بيليه صديقه الأرجنتيني دييغو مارادونا ووجه تعازيه لأسرته.وقال بيليه في تغريدة عبر حسابه في تويتر: يا لها من أخبار محزنة. لقد فقدت صديقاً عظيماً وخسر العالم أسطورة. لا يزال هناك الكثير مما يمكن قوله، ولكن في الوقت الحالي، فليعطي الله القوة لأفراد أسرته. في يوم من الأيام، أتمنى أن نلعب الكرة معاً في السماء.

