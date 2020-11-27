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هو معبود المدينة بالتساوي مع شفيعها سان جينارو، تحوّل لقاء مارادونا العرضي مع نابولي إلى قصة من الأكثر شغفاً في تاريخ كرة القدم. وقال مارادونا عام 1984 في طائرة متجهة إلى المدينة الايطالية الجنوبية «أتوقع راحة البال وخصوصا الاحترام». من الواضح انه لم يكن مدركاً حقيقة المكان الذي سيهبط فيه. ونسي راحة البال سريعًا. لكنه حصد أكثر من الاحترام بكثير. يؤكّد جينارو مونتوري المشجع المتطرف لنابولي الذي أصبح قريباً من اللاعب الرقم 10، في وثائقي آصف كاباديا (2019) «كان لدى جميع سكان نابولي صورة لدييغو. علّقها البعض فوق السرير بجانب صورة المسيح».

وشرح الارجنتيني بعد قدومه إلى نابولي إثر تجربة غير ناجحة مع برشلونة الاسباني وصفها بـ «الكارثة»: «لم أكن اعرف نابولي او ايطاليا، لكن لم يكن يريد أي فريق التعاقد معي».

ولم يكن مارادونا قد اصبح «عبقري كرة القدم العالمي» من خلال تتويجه بلقب مونديال 1986، لكن نابولي بدا أصغر من حجم موهبته. على أرض الملعب صنع مارادونا المعجزات مع الفريق الازرق. ويشرح في سيرته «حقيقتي» (2016) «شعرت فورًا بأني كالسمكة في الماء. أحببت هذه المدينة بسرعة، لأنها ذكرتني بجذوري». وتابع ابن مدينة لانوس «شعرت بأني أمثل جزءا من ايطاليا لا يهم أحدًا». وذكّر في فيلم لأمير كوستوريتسا حمل اسمه عام 2008 «اعتقد الناس ان الجنوب ليس بمقدوره الفوز على الشمال». وعقدة نقص تبخرت في 10 مايو 1987: تعادل ضد فيورنتينا (1-1) على ملعب سان باولو توّج نابولي التي غرقت قي احتفال لم يتكرر لاحقا في ذاكرة الولد الرهيب. ويشرح مارادونا «كانت أعظم لحظة في حياتي. أحرزت ألقابا اضافية، كأس العالم، لكن ليس في بلدي. هذا بيتي هنا».

وتماهى مارادونا مع مدينته، لكن النجم العالمي الجديد غرق في مساوئ المخدرات والكوكايين «في نابولي كنا نحصل عليها قدر ما نشاء». وكانت نابولي مفتونة بمارادونا، وفي مقدمة المهتمين، الكامورا وهي المافيا المحلية التي كانت توفر له الكوكايين والنساء. وقد شكل ذلك ضغطا كبيرا عليه ما جعله يفكر بالرحيل إلا أن رئيس النادي رفض ذلك.

وبعد ثنائية الدوري-الكأس في 1987، منح نابولي كأس الاتحاد الاوروبي (يوروبا ليغ راهنا) في 1989، ثم لقب «سكوديتو» جديد في العام 1990. ومع إغراءات الانتقال الى مرسيليا في 1989، بدأت هالة مارادونا تخف في نابولي خصوصا مع ولادة ابن غير شرعي له.

وعاش لحظة غريبة في نصف نهائي كأس العالم 1990، عندما واجه الطليان ... في نابولي. قاد بلاده للفوز بركلات الترجيح بعد ان استهل المباراة على وقع صافرات الجماهير أثناء عزف النشيد الوطني الارجنتيني.

واتُهم بإحداث حالة شرخ في البلاد لقوله «نابولي ليست إيطاليا»، ثم ترك الجنوب بعدها بسنة. وضع اختبار ايجابي لمادة الكوكايين حدا لمشواره وادى الى ايقافه مدة 15 شهرا. وبعد ثلاثة عقود على رحيله، لا تزال صوره في كافة انحاء المدينة، وتنشد جماهير النادي اهازيج باسمه أثناء المباريات. وقد التهبت المدينة مجددا بعد عودته في 2005 بمناسبة يوبيل زميله السابق تشيرو فيرارا. ويتمتع ماردونا بمتحف في نابولي يزخر بكنز فعلي من المقتنيات الرائعة ولا سيما حذاء القدم اليسرى الذي سجل فيه هدفين في مرمى بلجيكا في نصف نهائي كأس العالم 1986. وفي المتحف أيضا أول عقد أبرمه مارادونا مع نادي نابولي وكنبة كانت موجودة في شقته في المدينة الإيطالية والتي جلس عليها في أحد الأيام نجم الغناء الإسباني خوليو إيغليسياس.

