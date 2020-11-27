دوليه

أبدى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنكليزي حزنه العميق لرحيل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي وافته المنية أول من أمس الأربعاء، وقال كلوب: «كان لي شرف مقابلته مرة واحدة. وكرجل في الثالثة والخمسين من عمره ، أعشق كرة القدم بكل شكل ممكن، كان مارادونا جزءاً من حياتي..وهو أحد عظماء اللعبة على مدار التاريخ». وأوضح: «كان هناك بيليه، وهناك بيكنباور لدى الألمان. لدينا جميعا هؤلاء الأبطال المتميزين الذين جعلوا كرة القدم تبدو سهلة تماما». وأضاف: «إنهم يفهمون كرة القدم بمستوى مختلف تماماً، وهذا هو ما فعله مارادونا تماما. بكل وضوح، دفع مارادونا بكرة القدم إلى مستوى مختلف».