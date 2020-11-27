دوليه

أعتبر الحارس الانكليزي السابق بيتر شيلتون الذي تلقى مرماه هدفا تاريخيا باليد من الارجنتيني دييغو مارادونا في مونديال 1986، ان اسطورة اللعبة الراحل أول من امس بسكتة قلبية كان «عظيما لكن ليس صاحب روح رياضية». وقال شيلتون لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية انه لم يكن معجبا لعدم اعتذار مارادونا عن تسجيله الهدف الاول في مرماه في ربع نهائي مونديال 1986 بيده في حركة تاريخية في كأس العالم. وسجل مارادونا الذي وصفه شيلتون بـ «أعظم من واجهته» هدفين في تلك المباراة الشهيرة، والثاني بعدما تخطى ستة لاعبين بينهم شيلتون لتنتهي المباراة بفوز الارجنتين 2-1، قبل ان تتابع مشوارها نحو اللقب الثاني في تاريخها. وقال شيلتون «ما لم يعجبني انه لم يعتذر ابدا. لم يقرّ في اي مرحلة انه قام بالغش ويريد الاعتذار». واضاف «بدلا من ذلك استخدم «يد الله». لم يكن هذا الامر مناسبا». ورأى الحارس المميز سابقا ان مارادونا «كان يتمتع بالعظمة لكنه لم يكن صاحب روح رياضية».