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فجع عشاق الكرة المستديرة بوفاة اسطورة كروية لها احترامها الفني طوال فترة عطائه بالملعب (فقط) وان كانت له بصمة في مجال التدريب بمختلف دول العالم لم يستمر بها لاسباب صحية... عندما تذكر تاريخ مارادونا فيجب ان تقف له اجلالا لتاريخه الكروي وانجازاته في البطولات التي شارك بها... بما فيها خدعة احراز هدف في كأس العالم على المنتخب الانكليزي بيده والتي هي حديث من احاديث عجائب كرة القدم... فمهارته مميزة لا يشبهه احد فيها وقدراته الفنية تعطيك خيالاً كروياً لا يحدث الا بالاحلام فمع صغر حجمه الا انه يستطيع ان يرتفع عاليا ليحرز هدفاً برأسه او يده يصعب علينا ان نقلده... فمع ظهور بعض المواهب الكروية في أميركا الجنوبية فإن حرفنته وقدرته بالتلاعب بالخصم الذي امامه مميزة ولا يوجد إلى الان من يستطيع ان يصل لمستواه الفني... بما فيهم ميسي (لان اسلوب لعبه لا يشبه اسلوب لعب مارادونا)... واذا ما اردنا ان نقارنه بالعملاق بيليه فليس هناك اوجه مقارنة بينهما فلكل لاعب منهما اسلوبه الخاص باللعب . الا ان ما عاب مارادونا هو انه منذ ان ذهب للعب في ايطاليا لفريق نابولي الذي استطاع ان يحصد معهم بعض البطولات الكبرى محليا وأوروبياً... إلخ فكان طعماً لعصابات المافيا والمخدرات التي استطاعت ان تنجح في ان تجعله مدمناً للمخدرات لفترة طويلة من حياته بعد اعتزاله للعب و حاول ان يتعالج في مصحات كوبا للمدمنين الا ان هذه العصابات استمرت في ملاحقته في حياته الخاصه وأصبح أخيراً مدمناً للخمور لاسباب لا نعلمها وهي غير واضحة إلى الان... وقد تنكشف هذه الاسرار بعد وفاته.. نعم خسرنا لاعباً امتع العالم بفنه ولعبه ولكنه اتعبنا في ما اتجه اليه بعد اعتزاله اللعب. فهو لاعب لا يتكرر (مثل ام كلثوم)... وكان موقف الرئيس الارجنتيني في وفاته مشرفاً لاي لاعب بأن اعلن الحداد عليه لمدة ثلاثة ايام وذلك بمثابة وسام على صدر اي لاعب يتم تكريمه بمثل هذا الحدث (الحداد) واخيرا اسمحوا لي بأن اختم بالعبارة التالية: مهما كان مستوى مارادونا فاللاعب العظيم بيليه هو الافضل في تاريخ الكرة العالمية... والله من وراء القصد.

