دوليه

ألحق ريال مدريد الاسباني الخسارة بنتيجة 2-0 بمضيفه انتر الايطالي المنقوص عدديا منذ الدقيقة 33 إثر طرد التشيلي أرتورو فيدال، وذلك في الجولة الرابعة من المجموعة الاولى لدوري ابطال اوروبا أول من امس، ليضع المدرب انتونيو كونتي في موقف صعب.

وافتتح ريال التسجيل بركلة جزاء للبلجيكي ادين هازار في الدقيقة السابعة قبل أن يضاعف البرازيلي رودريغو التقدم في الدقيقة 59 بعد ثوان من دخوله بديلا.

ورفع ريال رصيده الى سبع نقاط في وصافة المجموعة خلف بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني (8 نقاط) الذي أسقط شاخنار دانيتسك الاوكراني برباعية نظيفة في وقت سابق من الامسية، فيما بات “نيراتزوري” على باب قوسين من الخروج من المسابقة من الدور الاول للعام الثالث تواليًا باكتفائه بنقطتين من اربع مباريات في ذيل الترتيب.

واخفق ليفربول الانكليزي المأزوم بغيابات لاعبيه في حسم تأهله الى ثمن النهائي بعد خسارته على ارضه امام اتالانتا الايطالي 0-2، أول من أمس في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة.

وبرغم خسارته، بقي ليفربول، الفائز ذهابا 5-0 مطلع الشهر الحالي، متصدرا بتسع نقاط بفارق نقطتين عن أياكس الهولندي الفائز على ضيفه ميدتيلاند الدنماركي متذيل الترتيب 3-1، وأتالانتا احد نجوم الموسم الماضي والذي دخل بقوة على خط التأهل. وكان بايرن ميونيخ الالماني حامل اللقب تأهل الى ثمن النهائي، بفوزه أول من أمس على ضيفه سالزبورغ النمسوي 3-1، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الاولى.

وسجل للفائز الذي طُرد لاعب وسطه الاسباني مارك روكا (66)، هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (43)، الفرنسي كينغسلي كومان (52) ولوروا سانيه (68)، وللخاسر الالماني مرجيم بيريشا (73).ورفع بايرن رصيده الى 12 نقطة ضامنًا حتى صدارة المجموعة، بعد تعادل اتلتيكو مدريد الاسباني (5 نقاط) مع ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي (3).

وبلغ مانشستر سيتي الانكليزي ثمن النهائي أيضاً بفوزه على أرض اولمبياكوس اليوناني 1-0، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة.

وضمن هدف الشاب فيل فودن من تسديدة ارضية قبل تسع دقائق من الاستراحة النقاط لفريق المدرب الاسباني جوزيب غوارديولا.

ورفع سيتي رصيده الى 12 نقطة كاملة بفارق 6 عن بورتو البرتغالي الذي يحل على مرسيليا الفرنسي الاخير في وقت لاحق.

