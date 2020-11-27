دوليه

تتجه الأنظار صوب ستاد القاهرة الدولي في 10:00 مساء اليوم الجمعة حيث قمة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأطلق على المباراة نهائي القرن نظرا لكونها تجمع أكبر فريقين في القارة بجانب أنها الواقعة التاريخية الأولى التي تشهد مواجهة فريقين من بلد واحد في الدور النهائي.

ويبحث الأهلي عن لقبه التاسع اذ كان آخر تتويج له في المسابقة عام 2013 بينما يمني الزمالك نفسه بالفوز باللقب السادس له في المسابقة التي غاب عن منصة تتويجها منذ 2002.

ويعاني الفريقان من غيابات مؤثرة خاصة بسبب فيروس كورونا حيث كشفت المسحات التي أجراها الاتحاد الأفريقي يوم الأربعاء اصابة 6 لاعبين في الفريقين بواقع 3 في كل طرف.

الأهلي سيغيب عنه صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج بينما سيفقد الزمالك جهود عبد الله جمعة ومحمود الونش ويوسف أوباما.الزمالك صاحب الأرض في النهائي وقع في أزمة كبيرة بعد مسحات كورونا حيث خرج من القائمة محمود الونش وهو أفضل مدافع في الزمالك وله دور كبير في الكرات العالية ولديه توقع ممتاز ويسجل الأهداف. وسيكون غياب الونش مؤثرا على الزمالك رغم أنه يمتلك البديل وهو محمد عبد الغني لكنه ليس بمستوى الونش.كما خرج من القائمة يوسف أوباما وهو لاعب أساسي ولديه خبرة كبيرة ومنسجم مع فرجاني ساسي وطارق حامد في وسط الملعب. أما غياب عبد الله جمعة فيمثل كارثة للزمالك لأن القائمة ليس بها سوى محمد عبد الشافي في هذا المركز لكنه مصاب بكسر في الترقوة منذ مباراة القمة في الدوري المصري.

ووفقا لذلك فان باتشيكو المدير الفني للزمالك سيكون في حيرة كبيرة عند اختيار التشكيل ومن المؤكد أن يلعب محمد أبو جبل في حراسة المرمى وأمامه محمد عبد الغني بدلا من الونش بجانب محمود علاء.أما الأهلي فيبدو تأثير كورونا أقل حدة خاصة وأن صالح جمعة لا يلعب ولا ينضم للقائمة من الأساس الا نادرا.كما أن وليد سليمان ليس لاعبا أساسيا مع المدرب بيتسو موسيماني وهو بديل مميز لكن الأهلي لديه العديد من اللاعبين في الهجوم.

أما ديانغ فيعتبر الخسارة الأهم للأهلي في ظل مستواه المميز جدا في المباريات الماضية لكن موسيماني يبدو محظوظا مع تواجد حمدي فتحي الذي كان يلعب أساسيا ويجلس له ديانج على دكة البدلاء قبل الاصابة.

