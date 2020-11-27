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أعلن مدير عام النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات النارية خالد المضف جاهزية المتسابق محمد جعفر لخوض منافسات رالي دكار الصحراوي 2021 الذي يقام للعام الثاني على التوالي في السعودية ما بين 3 و15 يناير المقبل.

وقال المضف في مؤتمر صحفي اول من امس ان الرالي يتكون من 12 مرحلة تقام المرحلة الافتتاحية الاولى في مدينة جدة وبعدها في بيشة ثم وادي الدواسر ثم العاصمة الرياض وصولا الى المرحلة الاخيرة في جدة.

وافاد ان رالي دكار هو رالي ماراثوني انشئ عام 1979 ويستمر 14 يوما يقطع خلاله المتسابقون مسافة من 7500 الى 9000 كيلومتر ويعد أصعب سباق تحمل في العالم في فئة السيارات والدراجات النارية.

من جانبه قال المتسابق محمد جعفر انها اول مشاركة له في رالي دكار مؤكدا استعداده الكامل وانه ذاهب للسباق ليس بهدف المشاركة فحسب بل يطمح لتسجيل انجاز لرياضة المحركات والدراجات النارية الكويتية وتحقيق مركز متقدم. واشار الى ان هذا السباق يضم العديد من أشهر المتسابقين في العالم في رياضة السيارات والدراجات النارية معتبرا انها تجربة جديدة له وفرصة للتسابق مع افضل الدراجين العالميين. وأكد جعفر انه بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم حاليا فانه يطمح للتقدم والمواصلة لأجل تحقيق مراكز متقدمة في هذا السباق العالمي.

من جانبه قال وكيل «كي تي ام» للدراجات النارية بالكويت والسعودية خالد الدعيج ان «فلسفتنا هي جاهزون للسباق ونحن مستعدون لتقديم الدعم للمواهب الشابة» لاسيما ان هذه الرياضة تتطلب اصرارا ومثابرة مؤكدا الثقة بقدرات جعفر ومثابرته وتاريخه في رياضة الدراجات النارية «ما يدفعه للامام واحراز مراكز وبطولات في المستقبل».

يذكر أن نسخة 2020 من رالي دكار شهدت مشاركة 342 متسابقا من 68 دولة حول العالم في خمس فئات بمسافة 7500 كيلومتر بدأت من جدة وانتهت بالقدية.

